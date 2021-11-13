Москва. Женщина создала километровую пробку на дороге

В сети было опубликовано видео, на котором автомобилистка по имени Елена остановилась на Госпитальной набережной в Москве. Тем самым было заблокировано движение на этом участке автодороги и создана огромная пробка. Ей хотели помочь отогнать машину. Однако на просьбы выйти она не реагировала и крепко вцепилась в руль.
По словам очевидцев она производила впечатление, что находилась в неадекватном состоянии.
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Разобраться с ситуацией водителям помогли только прибывшие на место полицейские и скорая помощь.
Вроде бы и курьезно, однако не смешно совсем. Хорошо что реального ДТП не произошло.
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А вообще, пора открывать снова психодиспансеры. Не адекватных, кому там самое место, развелось, ужас как много!
Вообще то у женщины инсульт по внешним признакам... там выше кто-то написал что его нет... Ну так вот могу сказать с вероятностью 90-95% это ишемический Инсульт...
И если внимательно смотреть то правое веко опущено, парез правой руки(потому то и с рычага коробки его снять не может), а так же оглушение в виду чего плохо понимает что происходит. Возможно ещё есть нарушение речи.
А те кто снимали в большенсве своем долб"№ы.. которые только могу возмещатся , и крайне херово понимают.
P.s. Автор поста, ты бы хоть тогда ссылку на Пикабу оставил пост там появился намноооого раньше чем тут.
ССылка на первоначальный пост если кому надо
https://pikabu.ru/story/chto_s_takimi_delat_moskva_probka_baba_za_rulyom_8611526https://pikabu.ru/story/chto_s_takimi_delat_moskva_probka_baba_za_rulyom_8611526
)Может быть как раз именно все те кто в пробке легко отделались)))
Прости, Господи...