Москва. Женщина создала километровую пробку на дороге

В сети было опубликовано видео, на котором автомобилистка по имени Елена остановилась на Госпитальной набережной в Москве. Тем самым было заблокировано движение на этом участке автодороги и создана огромная пробка. Ей хотели помочь отогнать машину. Однако на просьбы выйти она не реагировала и крепко вцепилась в руль.

По словам очевидцев она производила впечатление, что находилась в неадекватном состоянии.