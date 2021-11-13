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Москва. Женщина создала километровую пробку на дороге

Москва. Женщина создала километровую пробку на дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 14:33
Метки: Москва   дорога   женщина   
1351
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В сети было опубликовано видео, на котором автомобилистка по имени Елена остановилась на Госпитальной набережной в Москве. Тем самым было заблокировано движение на этом участке автодороги и создана огромная пробка. Ей хотели помочь отогнать машину. Однако на просьбы выйти она не реагировала и крепко вцепилась в руль.

По словам очевидцев она производила впечатление, что находилась в неадекватном состоянии.

Разобраться с ситуацией водителям помогли только прибывшие на место полицейские и скорая помощь.


Вроде бы и курьезно, однако не смешно совсем. Хорошо что реального ДТП не произошло.


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Метки: Москва   дорога   женщина   
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18k
KOSTELLO 6 часов назад
А ведь реально возможен инсульт
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6k
Trenzel2003 44 минуты назад
А уе**ть не пробовали?
А вообще, пора открывать снова психодиспансеры. Не адекватных, кому там самое место, развелось, ужас как много!
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285
Денис 2 часа назад
Наркота, алкоголь... Видимо люди по себе судят...
Вообще то у женщины инсульт по внешним признакам... там выше кто-то написал что его нет... Ну так вот могу сказать с вероятностью 90-95% это ишемический Инсульт...
И если внимательно смотреть то правое веко опущено, парез правой руки(потому то и с рычага коробки его снять не может), а так же оглушение в виду чего плохо понимает что происходит. Возможно ещё есть нарушение речи.
А те кто снимали в большенсве своем долб"№ы.. которые только могу возмещатся , и крайне херово понимают.
P.s. Автор поста, ты бы хоть тогда ссылку на Пикабу оставил пост там появился намноооого раньше чем тут.
ССылка на первоначальный пост если кому надо
https://pikabu.ru/story/chto_s_takimi_delat_moskva_probka_baba_za_rulyom_8611526https://pikabu.ru/story/chto_s_takimi_delat_moskva_probka_baba_za_rulyom_8611526
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512
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
жирная мразь. надо было её в яузу выкинуть.
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9k
Клёст 2 часа назад
Не берусь судить, с человеком могло происходить что угодно, и может быть хорошо что стояла - хрен знает что могло случиться при её движении.
)Может быть как раз именно все те кто в пробке легко отделались)))
Прости, Господи...
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5k
Denis Cudreacov 3 часа назад
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9k
Alex Djeff 5 часов назад
Причин такого состояния могут быть десятки, включая попытку сесть за руль сразу после второй вакцины, но в любом случае, лучше жать на тормоз, чем на газ.
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14k
Александр 6 часов назад
Ну, анализы, конечно покажут, а так? Возможен Инсульт...
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2k
boom 6 часов назад
Пьянь,наркота,инсульт. Причины разные могут быть
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9k
kaboza 7 часов назад
Погоны вызывать сразу.
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958
Мы Ул 7 часов назад
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23k
Юрьевич 7 часов назад
Ну судя по лицу и движениям - она неадекватна. Либо наркота, либо алкогольное опьянение, или с мозгами не всё в порядке. Надо сразу было гайцов и скорую вызывать.
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