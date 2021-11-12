По бездорожью с комфортом: полноприводный «Москвич» для жителей села

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Суровые погодно-климатические условия и неразвитость дорожно сети, делают полноприводную автотехнику в нашей стране особенно актуальной. Тем не менее за все историю развития автомобильной промышленности, за исключением Нивы по-настоящему массовых легковых вездеходов в СССР не выпускалось. Впрочем, попытки создания таких машин неоднократно предпринимались. Москвич-410 стал одной из них, но к сожалению не слишком удачной.
Приход к власти Н.С.Хрущева ознаменовал начало новых экономических реформ, в том числе в сельском хозяйстве. Это отразилось и на автомобильной промышленности. Ведущим автозаводам было поручено создать легковые автомобили повышенной проходимости для села. По легенде на одном из совещаний с представителями отрасли, Хрущев приказал руководителю МЗМА А.Ф.Андронову в десятидневный срок создать полноприводный вездеход на основе легкового Москвича. Естественно в столь короткое время подготовить машину новой оригинальной конструкции инженерам не удалось. На суд генерального секретаря представили всего лишь макет с кузовом Москвич-402 на шасси по образу ГАЗ-69. Никите Сергеевичу прототип пришелся по душе, и в 1955 году на МЗМА приступили к дальнейшей проработке проекта, получивший к тому моменту обозначение Москвич-410.
Москвич-410
Тем временем Горьковский автозавод вел разработку комфортабельных вездеходов ГАЗ-М72 с кузовом от Победы и ГАЗ-М73 с оригинальным двухдверным кузовом. В 1956 году наработки по М73 передали на МЗМА, где они стали отличным подспорьем, в особенности, что касалось конструкции узлов трансмиссии и ходовой части. Назначение на пост ведущего конструктора Москвич-410 получил Ростислав Андреевич Липгарт — сын Андрея Александровича Липгарта (ГК ГАЗ 1933-1951 гг).
Дорожный просвет М-410 был внушителен — 220 мм
Будучи ставленником горьковской конструкторской школы, Ростислав Андреевич проектировал Москвич-410 в духе газовских машин. Сообразно модели ГАЗ-М72, внедорожный Москвич получил два ведущих моста на рессорных подвесках и усиленный в основании кузов от базовой модели. Мосты были сконструированы заново, по подобию аналогичных узлов у ГАЗ-М73. Рулевой редуктор, рулевую колонку и передние рычажные амортизаторы позаимствовали у Победы. Трехступенчатую коробку передач от М-402 модернизировали, от базовой она отличалась новым механизмом переключения, задней крышкой и вторичным валом. Двухступенчатую раздаточную коробку сконструировали с нуля, попутно оснастив ее передовой системой управления в которой один рычаг отвечал за переключение передач и включение переднего моста. Нижнеклапанный двигатель МЗМА-402 получил масляный радиатор и по-прежнему выдавал 35 л.с.
М-410 на бездорожье
Внешне кузов Москвич-410 полностью соответствовал кузову исходного Москвич-402. В салоне отличий было побольше. На смену тканевой обивке сидений пришла более практичная из кожзаменителя. Кроме того для лучшей герметичности салона напольные педали уступили место подвесным. В остальном М-410 сохранил все присущие М-402 элементы комфорта в виде двухдиапазонного радиоприемника, противосолнечных козырьков, пепельницы, вещевого ящика на панели приборов и ковриков на полу.
Автомобиль мог преодолевать подъемы крутизной до 25°
В начале 1956 года Москвич-410 проходил заводские испытания. В плане проходимости автомобиль получился довольно удачным. За счет дорожного просвета в 220 мм, относительно небольшой массы в 1180 кг, высокой посадки в средней части машины и широкопрофильным колесам с развитыми грунтозацепами, на проселочных дорогах М-410 чувствовал себя очень уверенно. Он без каких либо проблем преодолевал брод глубиной до 550 мм, подъем крутизной до 25° и снежную целину с толщиной покрова до 300 мм. Зимой 1957 года полноприводный Москвич с успехом прошел государственные испытания, а в марте 1957 года встал на производство.
Как бы не был хорош Москвич-410 на бездорожье, у него имелись и некоторые существенные недостатки. Из-за высокого центра тяжести и довольно узкой колеи в 1220 мм автомобиль был склонен к опрокидыванию. Кроме того усиления требовали узлы трансмиссии и элементы кузова. Вдобавок 35-сильный мотор оказался для полноприводной машины несколько слабоват. По счастью на МЗМА уже работали над постановкой более совершенного верхнеклапанного мотора на производство.
Как бы не был хорош Москвич-410 на бездорожье, у него имелись и некоторые существенные недостатки. Из-за высокого центра тяжести и довольно узкой колеи в 1220 мм автомобиль был склонен к опрокидыванию. Кроме того усиления требовали узлы трансмиссии и элементы кузова. Вдобавок 35-сильный мотор оказался для полноприводной машины несколько слабоват. По счастью на МЗМА уже работали над постановкой более совершенного верхнеклапанного мотора на производство.
Москвич-411
Летом 1958 года МЗМА освоил выпуск модернизированного Москвич-410Н. Он оснащался новым 45-сильным двигателем, четырехступенчатой коробкой передач, усиленными мостами и «раздаткой». Кроме того к осени того же года под обозначением Москвич-411 завод начал выпускать полноприводные универсалы. За счет вместительного салона последние наиболее полно отвечали запросам тружеников села, но выпустили их совсем немного — 1515 единиц. В целом полноприводную серию Москвич-410/411 свернули довольно быстро, уже к 1961 году. Дело в том, что автомобили собирались на участке малых серий, там же где доводились экспортные Москвичи. К началу 1960-х спрос на последние значительно вырос и легковым «полноприводникам» попросту не хватило производственных мощностей.
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Метки: Москвич Москвич-410 авто автомир автомобили азлк
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