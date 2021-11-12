По бездорожью с комфортом: полноприводный «Москвич» для жителей села

В начале 1956 года Москвич-410 проходил заводские испытания. В плане проходимости автомобиль получился довольно удачным. За счет дорожного просвета в 220 мм, относительно небольшой массы в 1180 кг, высокой посадки в средней части машины и широкопрофильным колесам с развитыми грунтозацепами, на проселочных дорогах М-410 чувствовал себя очень уверенно. Он без каких либо проблем преодолевал брод глубиной до 550 мм, подъем крутизной до 25° и снежную целину с толщиной покрова до 300 мм. Зимой 1957 года полноприводный Москвич с успехом прошел государственные испытания, а в марте 1957 года встал на производство.



Как бы не был хорош Москвич-410 на бездорожье, у него имелись и некоторые существенные недостатки. Из-за высокого центра тяжести и довольно узкой колеи в 1220 мм автомобиль был склонен к опрокидыванию. Кроме того усиления требовали узлы трансмиссии и элементы кузова. Вдобавок 35-сильный мотор оказался для полноприводной машины несколько слабоват. По счастью на МЗМА уже работали над постановкой более совершенного верхнеклапанного мотора на производство.