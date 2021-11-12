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По бездорожью с комфортом: полноприводный «Москвич» для жителей села

По бездорожью с комфортом: полноприводный «Москвич» для жителей села (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: Москвич   Москвич-410   авто   автомир   автомобили   азлк   
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Суровые погодно-климатические условия и неразвитость дорожно сети, делают полноприводную автотехнику в нашей стране особенно актуальной. Тем не менее за все историю развития автомобильной промышленности, за исключением Нивы по-настоящему массовых легковых вездеходов в СССР не выпускалось. Впрочем, попытки создания таких машин неоднократно предпринимались. Москвич-410 стал одной из них, но к сожалению не слишком удачной.

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Метки: Москвич   Москвич-410   авто   автомир   автомобили   азлк   
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1  комментарий
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ZmeyUA 2 часа назад
Буквально пару лет назад видел в Киеве М-411 (!) на ходу! Возможно, что именно этот
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