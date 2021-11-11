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Дорожная педагогика из Санкт-Петербурга

Дорожная педагогика из Санкт-Петербурга (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 12:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обочечник   скрылся с места дтп   учитель на дороге   
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Принципиальный водитель автомобиля с регистратором не пропустил обочечника.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обочечник   скрылся с места дтп   учитель на дороге   
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46  комментариев
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3k
LekS 6 часов назад
Зачем они едут по обочине, если и ряд нормально едет?
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taxcop 2 часа назад
Ненавижу 3,14дорасов-обочечников, по мере сил тоже не пропускаю , но так, чтобы специально ударить! Зачем? Рег-неадекват?
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1k
anatolis 3 часа назад
если ты кряхтишь во время разборок, то по факту у тебя подскакивает адреналин и ты сцышь
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164
Снежный Барс 3 часа назад
Не пропустил "надпочечника"
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28k
Кот Баюн 4 часа назад
и че, покажешь запись ментам и сам себя сдашь? ведь по сути автор сам специально бортанул...
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845
Мы Ул 4 часа назад
Ну дурачок регик! Одно дело когда обочечник в тебя врезается и совсем другое, когда ты, специально и осознанно в него поворачиваешь. Очень хочу увидеть продолжение истории. Надеюсь у него хитрожопости хватит не показывать запись ментам?
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7k
Лещ 4 часа назад
Я считаю регистратор дурачок ещё тот, тому же на Шкоде скорее всего и не будет ничего...
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17k
Serg2001 5 часов назад
Довно пора социальную рекламу запускать с одним ясным посылом: "Ты не обочечник! Ты - пид@р@c!".
Кстати, те, кто в поликлинике "только спросить" тоже!... )
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63k
Нанук Паналык 5 часов назад
Говнище обосранное - это мощно!
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1k
Алексей Заг 5 часов назад
Ну, хоть обоченник теперь без прав будет.
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11k
Александр 5 часов назад
Как я вижу таких кто учит и кто пытается проехать
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2k
boom 5 часов назад
Завидую людям, у которых есть столько свободного времени. Тогда бы сам так делал:)
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10k
Lev Asriev 5 часов назад
Обочечник -безусловно у.е.б.а.н. Но рег теперь будет три часа стоять, создавая помеху движению, в час пик, дожидаясь ДПС. А проезжающие мимо, материть и портить карму будут именно ему.
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51k
alertol 6 часов назад
Рег так то сам специально таранил, вправо дал руля без необходимости, а не обочечник в него въехал. Это уже покушение на убийство. Чуть чуть бы немного гололёда, убил бы возможно вообще дохера народу. Так что если у обочечника штраф причём весьма небольшой, то рега можно вплоть до уголовки раскрутить...
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