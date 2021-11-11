Дорожная педагогика из Санкт-Петербурга

"Все на видео. Человек скрылся с места ДТП. Владельцу авто набрали по телефону, он дал заднюю и сказал, что ни с кем не сталкивался и правил не нарушал. Ну ладно)))) похохотали вместе с экипажем ГИБДД после просмотра видео с рега".