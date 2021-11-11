Дорожная педагогика из Санкт-Петербурга

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Принципиальный водитель автомобиля с регистратором не пропустил обочечника.
"Все на видео. Человек скрылся с места ДТП. Владельцу авто набрали по телефону, он дал заднюю и сказал, что ни с кем не сталкивался и правил не нарушал. Ну ладно)))) похохотали вместе с экипажем ГИБДД после просмотра видео с рега".
Присутствует ненормативная лексика!
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Кстати, те, кто в поликлинике "только спросить" тоже!... )
(к/ф «Ирония судьбы, или с легким паром!»)
Умного в этом нет ничего.
Что делал обочечник, нарушив разметку и вперевшись с обочины к регу, он и будет объяснять.