Spyros Panopoulos Chaos — греческий ультракар мощностью 3000 "лошадей", который стоит более 14 миллионов долларов

Вторая версия — Zero Gravity. Здесь тот же 4.0-литровый V10, но напечатанный из магния при помощи 3D-принтера. Его мощность 3065 л.с. при 11 800–12 200 об/мин, момент 1983 Н•м. С ним разгон до "сотни" будет занимать менее 1,55 c, 100–200 — менее 1,7, а 0–300 — менее 7,1 с. Четверть мили за 7,5 с.



Некоторые компоненты силового агрегата изготовлены методом 3D-печати. Максимальная скорость в обеих версиях будет выше 500 км/ч. В следующем году компания обещает подтвердить эти параметры на заездах.