Spyros Panopoulos Chaos — греческий ультракар мощностью 3000 "лошадей", который стоит более 14 миллионов долларов

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На днях компания Spyros Panopoulos Automotive, базирующаяся в Афинах, опубликовала фотографии своей первой модели под названием Chaos. Создатели окрестили свое детище первым в мире «ультракаром».
Автомобиль построен вокруг монокока из материала Zylon. Это самое прочное искусственное волокно в мире, оно в разы крепче углепластика. Подвеска спереди и сзади построена на двойных поперечных рычагах из титана и магния.
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Первая называется Earth Version. У неё под капотом 4.0-литровый V10 мощностью 2049 л.с. (при 10 000 об/мин) и 1389 Н•м. Работает он в паре с 8-ступенчатым "роботом". Привод полный. Разгон до "сотни" должен занимать меньше 1,9 с, с 100 до 200 — менее 2,7. Четверть мили за 8,1 с.
Вторая версия — Zero Gravity. Здесь тот же 4.0-литровый V10, но напечатанный из магния при помощи 3D-принтера. Его мощность 3065 л.с. при 11 800–12 200 об/мин, момент 1983 Н•м. С ним разгон до "сотни" будет занимать менее 1,55 c, 100–200 — менее 1,7, а 0–300 — менее 7,1 с. Четверть мили за 7,5 с.
Некоторые компоненты силового агрегата изготовлены методом 3D-печати. Максимальная скорость в обеих версиях будет выше 500 км/ч. В следующем году компания обещает подтвердить эти параметры на заездах.
Некоторые компоненты силового агрегата изготовлены методом 3D-печати. Максимальная скорость в обеих версиях будет выше 500 км/ч. В следующем году компания обещает подтвердить эти параметры на заездах.
Тираж всего 12 экземпляров. Версия Earth Version стоит от 5,500,000 евро (примерно 456 000 000 рублей). Версия Zero Gravity обойдется вам в 12,400,000 евро (примерно 1 030 000 000 рублей). Часть машин уже продана.
При постройке любой из версии активно применяется технология Anadiaplasi — разница лишь в материалах. Суть технологии в том, чтобы исключить из элемента лишнюю массу, сохранив силовую структуру. Таким способом из титана, углеволокна и кевлара изготовлено 78% корпуса новинки.
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КУДА на ней ездить?
Или понты и ничего более?
2. Думаю второе. Такая только у меня, и ещё у 11 человек.