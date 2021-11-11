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Spyros Panopoulos Chaos — греческий ультракар мощностью 3000 "лошадей", который стоит более 14 миллионов долларов

Spyros Panopoulos Chaos — греческий ультракар мощностью 3000 "лошадей", который стоит более 14 миллионов долларов (27 фото)

Автор:
11 ноября 2021 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: 3d печать   Spyros   Spyros Panopoulos Chaos   авто   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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На днях компания Spyros Panopoulos Automotive, базирующаяся в Афинах, опубликовала фотографии своей первой модели под названием Chaos. Создатели окрестили свое детище первым в мире «ультракаром».

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Метки: 3d печать   Spyros   Spyros Panopoulos Chaos   авто   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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16  комментариев
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17k
MarkovAlexandr 3 часа назад
Мне на картинке плохо видно - клиренс 6 миллиметров или 7?
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3k
Maria Popelinitskaya 16 минут назад
комментаторы ниже не были в Греции? или хотя бы на европейских автобанах? пятичасовая дорога займет у вас часа полтора-два, даже с учетом толлов. Хотя на мини-самолете будет еще быстрее, тем более что много где обустроены небольшие аэродромы
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4k
Сергей С Полчаса назад
Не ну я хз - ведро за миллиард. При наших дорогах на такой машине только на треке. До трека на тягаче. Клиренс бы ей повыше. Понятно что всего 12 штук сделали.
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461
Андрей Александрович Час назад
В Ессентуках все Турки щас напокупают этих Греческих спорткаров.
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12k
Artem Час назад
Оставил на передаче и при следующем запуске:
Ссылка coub.com
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9k
kaboza Час назад
Полторы секунды, перегрузка, в глазах потемнеет, а когда посветлеет будет апостол Петр стоять.
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12k
Artem Час назад
Как он при таком разгоне вообще трогаться с места будет? На месте шлифовать?
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708
ezh28 2 часа назад
Выброс денег компании на помойку
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62
Ярослав Мовчун 2 часа назад
Производители покрышек: "Что? 500 кмч?"))) На Бугатти, который едет 400 резины хватает на 15 минут и это пока что фактически потолок. По сути - шоукар..
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191
Gunter 3 часа назад
Дайте два!
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5k
ValdemarNaftulievich 3 часа назад
понты
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107k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
Только 1 вопрос: НАХРЕНА???
КУДА на ней ездить?
Или понты и ничего более?
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