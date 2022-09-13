Новый Pagani Utopia — это V12 мощностью 864 силы и механическая коробка передач

Как и его предшественники, Pagani Utopia представляет собой двухместный среднемоторный суперкар с двигателем V12 от Mercedes-AMG. Силуэт со смещенной вперед пассажирской капсулой, оптика, корпуса зеркал и четырехствольная титановая выпускная система с керамическим покрытием позволяют с первого взгляда опознать в этой машине работу Пагани. В отделанном вручную интерьере в стиле барокко аналоговых приборов заметно больше, чем «цифры», но дизайн не кажется старомодным, скорее – вневременным.