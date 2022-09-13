Новый Pagani Utopia — это V12 мощностью 864 силы и механическая коробка передач

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Горацио Пагани держал свою команду дизайнеров за чертежными досками около шести лет, но теперь итальянские творцы наконец-то могут расслабиться. Преемник Huayra готов! Это Pagani Utopia, яркая экзотика, в которой четко узнаётся стиль Pagani.
За четверть века активной работы итальянская фирма Pagani Automobili представила только два гиперкара – Zonda и Huayra. Теперь же пришло время для третьего. До сих пор мы знали его только под кодовым обозначением C10, сегодня же выяснилось настоящее имя – Utopia.
В отличие от первых двух названий, позаимствованных у ветров, «Утопия» – это посвящение одноименной книге английского философа Томаса Мора, впервые изданной в 1516 году и заложившей основы целого литературного жанра. Сам термин описывает идиллию, недостижимое совершенство: судя по всему, основатель компании Горацио Пагани все же считает его достижимым, по крайней мере – в автомобильном мире.
Как и его предшественники, Pagani Utopia представляет собой двухместный среднемоторный суперкар с двигателем V12 от Mercedes-AMG. Силуэт со смещенной вперед пассажирской капсулой, оптика, корпуса зеркал и четырехствольная титановая выпускная система с керамическим покрытием позволяют с первого взгляда опознать в этой машине работу Пагани. В отделанном вручную интерьере в стиле барокко аналоговых приборов заметно больше, чем «цифры», но дизайн не кажется старомодным, скорее – вневременным.
Шестилитровый двигатель V12 в данном случае настроен на 864 л.с. и 1100 Нм, то есть прибавка в сравнении с Huayra Codalunga (а также Huayra Imola и Huayra Tricolore) составила всего 24 л.с. На старте продаж в середине 2023 года двигатель будет сочетаться с семиступенчатым автоматом Xtrac, но к концу года предложат и альтернативу – семиступенчатую механику от того же производителя.
«Утопия» получила монокок из фирменных композитных материалов – Carbo-Titanium и Carbo-Triax – с увеличенной жесткостью и алюминиевые подвески на двойных поперечных рычагах с электронно-управляемыми амортизаторами, при создании которых учитывался опыт разработки трековой Huayra R. У новинки почти нет ярко выраженных аэродинамических элементов, однако сама форма ее кузова такова, что она превосходит предшественников в аэродинамической эффективности. А еще машина получилась весьма легкой – 1280 кг.
Цены на Pagani Utopia будут начинаться с 2 150 000 евро без учета налогов. При этом ожидается, что средний прайс с учетом опций составит уже 2 600 000 евро. Тираж первой партии купе ограничат 99 экземплярами. Разумеется, они уже распроданы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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