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Новый Pagani Utopia — это V12 мощностью 864 силы и механическая коробка передач

Новый Pagani Utopia — это V12 мощностью 864 силы и механическая коробка передач

Автор:
13 сентября 2022 08:40
Метки: Pagani Utopia   Utopia   pagani   авто   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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Горацио Пагани держал свою команду дизайнеров за чертежными досками около шести лет, но теперь итальянские творцы наконец-то могут расслабиться. Преемник Huayra готов! Это Pagani Utopia, яркая экзотика, в которой четко узнаётся стиль Pagani.

Источник:

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Метки: Pagani Utopia   Utopia   pagani   авто   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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2  комментария
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Пагани Хуайра не звучит. Лучше - Пагани Ху.яра!
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Тираж первой партии купе ограничат 99 экземплярами. Разумеется, они уже распроданы.(ц)
Пандемия,война,голод и энергетический кризис, про которые нам столько рассказывают,только для нищебродов!
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