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Авария дня. Смертельная встреча со столбом в Белгороде

Авария дня. Смертельная встреча со столбом в Белгороде

Автор:
27 октября 2022 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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Ночью 25 октября, в Белгороде произошла авария с участием «Тойоты Селики». Молодой водитель не справился с управлением и влетел в фонарный столб.
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Источник:

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Метки: Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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6  комментариев
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753k
А.Берестенко 3 часа назад
Столбик, выздоравливай!
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55k
alertol 2 часа назад
Тот момент когда думаешь что "дорогая тачка отменяет законы физики" (читал как-то прикол как чел умудрился автобус на бок положить, и это полный автобус людей) типа ну больше газу = быстрее приедем (а то что дождь, дорога мокрая, местами лёд, да какая мелочь)
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9k
Игорь 2 часа назад
столб даже не накренился
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6k
Core 2 часа назад
дал, дал, ушел)
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930
Hard.NET 3 часа назад
Странно.... Вроде не Mark 2...
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Олег

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