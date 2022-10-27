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Ночью 25 октября, в Белгороде произошла авария с участием «Тойоты Селики». Молодой водитель не справился с управлением и влетел в фонарный столб.
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Спасателям с помощью гидравлического инструмента пришлось деблокировать тело.
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АНТИФИШКИ
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