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На улице Фрунзе водитель автомобиля "Форд" опередил автомобиль с регистратором по обочине, а затем вылетел для обгона грузовика на встречную полосу и столкнулся с “ГАЗелью”.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп шашечник
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