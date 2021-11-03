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Авария дня. "Шашечник" устроил ДТП в Иванове

Авария дня. "Шашечник" устроил ДТП в Иванове (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
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На улице Фрунзе водитель автомобиля "Форд" опередил автомобиль с регистратором по обочине, а затем вылетел для обгона грузовика на встречную полосу и столкнулся с “ГАЗелью”.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
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15  комментариев
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942
Glassy 2 часа назад
В каком-то посте тут заминусовали повышение штрафов за превышение скорости и отмену нештравуемого порога. Ну-ну.
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17k
migun31 10 минут назад
В каком Иванове ДТП. В Юрии Ивановиче Иванове?
Почему не в Иваново. Хватит каверкать русский язык.
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227
Серж Сергеев Час назад
Жаль что на встречке у него не трактор или камаз оказался, и не с такой реакцией как у водителя Газели . И хорошо что пешеходов не было на переходе. Я думаю что его камаз уже где то выехал ему на встречу и ждет его на встречке
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1k
Егерь 2 часа назад
Он тормоз нажал только в жопе у грузовика
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8k
Андрей А 2 часа назад
Повезло долбойобу, что не наоборот газель с камазом были.
Сплошная, через ряд, на пешеходном переходе.
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119
Ка-Пэкс 2 часа назад
А вот за такое надо права отбирать!
и поджопника прилюдного.
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81
Филипп Преображенский 2 часа назад
Бухой сто пудов скотина. Он мог видеть газель еще из правого ряда, не говоря уж о том, когда выскакивал по длинной траектории.
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27k
Макарыч 2 часа назад
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3k
V2.Smirnov 2 часа назад
На скорости через сплошную на встречку без осмотра вперед? Что у людей в голове?
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