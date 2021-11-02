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Скоростной катер Miura с двумя двигателями Lamborghini V12 отправляется на аукцион

Скоростной катер Miura с двумя двигателями Lamborghini V12 отправляется на аукцион (13 фото)

Автор:
02 ноября 2021 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   авто   автомир   автомобили   катер   лодка   найдено на ebay   
283
13
Lamborghini Miura отправляется на продажу, но это не совсем то, что вы ожидаете. На аукционе RM Sotheby's 19 ноября в Ле-Кастелле, Франция, коллекционеры будут соревноваться за моторную лодку под названием «Miura» с двумя двигателями Lamborghini.
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Метки: Lamborghini   авто   автомир   автомобили   катер   лодка   найдено на ebay   
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3  комментария
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65k
Viktor 2 часа назад
Взял бы, да жрёт дохрена!
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68k
Пётровыч 3 минуты назад
Рыбачить троллингом збз будет
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29k
Седой Час назад
За ним бочка с бензином должна плыть!
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