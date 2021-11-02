Скоростной катер Miura с двумя двигателями Lamborghini V12 отправляется на аукцион

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Lamborghini Miura отправляется на продажу, но это не совсем то, что вы ожидаете. На аукционе RM Sotheby's 19 ноября в Ле-Кастелле, Франция, коллекционеры будут соревноваться за моторную лодку под названием «Miura» с двумя двигателями Lamborghini.
Перед нами не какой-то проект безумных экспериментаторов, а судно, участвовавшее в Европейском чемпионате по гонкам скоростных лодок в 80-е годы прошлого века. Оно оснащено двумя двигателями V12 Lamborghini. И сейчас его можно купить в личное пользование по предварительной оценке в 100 000 — 150 000 евро.
Эта лодка, построенная итальянским производителем катеров Cantieri Uniti Viareggio (CUV), изначально была оснащена двумя V8. На ней в 1984 году начал выступать гонщик Альберто Петри. Уже в следующем году моторы заменили на более крутые — два 720-сильных суперкаровских двигателя.
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Считается, что сама идея ставить такие двигатели на плавсредства, принадлежит самому Ферручо Ламборгини. По крайней мере у него была лодка марки RivaAquarama с такими агрегатами. И вроде бы тогдашний глава Ламборгини Патрик Мимран вдохновился идеей приспособить V12 для гоночных лодок.
Обычно на катерах такого класса ставят дизельные агрегаты, но суперкаровские моторы выигрывают у них и по выдаваемым характеристикам и по легкости. Для использования на лодках V12 были специально адаптированы.
Имя продающегося аппарата — Miura, в честь одноименной модели Lamborghini, выпускавшейся в 60-е и 70-е годы. Это легендарное спортивное купе с исключительными характеристиками — тогда оно стало первым в мире центральномоторным суперкаром.
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