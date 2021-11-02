Скоростной катер Miura с двумя двигателями Lamborghini V12 отправляется на аукцион

Перед нами не какой-то проект безумных экспериментаторов, а судно, участвовавшее в Европейском чемпионате по гонкам скоростных лодок в 80-е годы прошлого века. Оно оснащено двумя двигателями V12 Lamborghini. И сейчас его можно купить в личное пользование по предварительной оценке в 100 000 — 150 000 евро.