"А мы не разобьёмся?", - две нюши*, как в воду глядели, сидя в салоне свежего BMW X6

Минувшей ночью в столице произошло довольно знаковое по своей вопиющей тупости ДТП...
Как сообщается в соцсети во "ВКонтакте", прошлой ночью в Москве на перекрёстке улиц Молодогвардейской и Полоцкой имело место неслабое ДТП.
Известно, что при столкновении сильно пострадавших не было. Однако две машины в хлам.
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А вот теперь скажите, как всё это развидеть, и снова по вечерам спокойно переходить дорогу?
На месте этого столба могли бы быть и живые люди!
И только не повторяйте вслед интернету, что это блогеры! Блогер - это когда "Записки охотника" и Иван Сергеевич Тургенев! На языке правоохранителей, то что сидело в кабине BMW X6, зовётся потенциальный убийца с подельниками.
Таки скажу больше: тётя Соня с одесского Привоза, вполне могла бы их назвать - две шиксы и шлимазл.
И знаете - ей было бы трудно, что-либо возразить.
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*Примечание: нюши - от слова нюхать, разнюхивать, фотографировать, снимать на общедоступные гаджеты.
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Они же не разбились, точно?(с), не разбились)))
Пост ни о чем, значит))
Давно хорошо сказали.
Но может, он просто дебил)