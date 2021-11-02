FISHKINET
Сообщество Аварии 4949 постов • 482 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
"А мы не разобьёмся?", - две нюши*, как в воду глядели, сидя в салоне свежего BMW X6

"А мы не разобьёмся?", - две нюши*, как в воду глядели, сидя в салоне свежего BMW X6 (3 фото + 2 видео)

Автор:
02 ноября 2021 05:35
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Москва   Россия   видео   глупость   дтп   разгон   трое   
5353
3
2

Минувшей ночью в столице произошло довольно знаковое по своей вопиющей тупости ДТП...

Как сообщается в соцсети во "ВКонтакте", прошлой ночью в Москве на перекрёстке улиц Молодогвардейской и Полоцкой имело место неслабое ДТП.


Известно, что при столкновении сильно пострадавших не было. Однако две машины в хлам.

А вот теперь скажите, как всё это развидеть, и снова по вечерам спокойно переходить дорогу?

На месте этого столба могли бы быть и живые люди!

И только не повторяйте вслед интернету, что это блогеры! Блогер - это когда "Записки охотника" и Иван Сергеевич Тургенев! На языке правоохранителей, то что сидело в кабине BMW X6, зовётся потенциальный убийца с подельниками.

Таки скажу больше: тётя Соня с одесского Привоза, вполне могла бы их назвать - две шиксы и шлимазл.

И знаете - ей было бы трудно, что-либо возразить.


*Примечание: нюши - от слова нюхать, разнюхивать, фотографировать, снимать на общедоступные гаджеты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: BMW   Москва   Россия   видео   глупость   дтп   разгон   трое   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
30
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Точка 3 часа назад
Так водила грузовика дорогу не уступил.. Бабы конечно куда летят, но на зелёный. Возможно не останови бы их этот грузовик дел бы вообще натворили, а может и нет. Короче в чем прикол то? В том что бабы на дорогой тачке ездят как обезьяны с гранатой. И размотали бумер в щепки. В ДТП то вина не их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Serj81 2 минуты назад
Папа просто убьет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Виктор Мурылев 4 минуты назад
господа низколетящие пилоты, а вы не задумывались о том, что когда водитель видит где то вдалеке огоньки встречной, он не может догадаться, что эти огоньки уже через секунду окажутся внутри его авто??? потому, как педалька газа есть, а вот с умом проблемы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
MerryGoRound Полчаса назад
Сразу видно, что грузовик, с мужиком идиотом там внутри, прямой виновник в аварии, а за рулем авто сидит тоже парень, но у безграмотного автора, конеШно же, виновны почему то только бабы и ни слова про грузовик и его прямую вину в аварии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Alexander Sar Полчаса назад
Опять блогер... что за бред? Не бывает опытных профессионалов в условиях города. Каким бы профи себя то что за рулем не считало - ВСЕГДА подобные манеры езды заканчиваются в лучшем случае как на видео. Понятно что груз не рассчитал скорость встречного но и гонять так не стоит. Установлено в городе 60 - ну так и езди 60 а не 160 мотивируя это какой-то бредятиной про опытность и профессионализм. Такого не бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vitamin Полчаса назад
Пост как пост))
Они же не разбились, точно?(с), не разбились)))
Пост ни о чем, значит))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−34
Норма-а-ально... 37 минут назад
та и уй им всем там в рот ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 40 минут назад
Может я чего-то не углядел, но виноват то водитель грузовика. Совершал манёвр, не пропустив ТС встречного направления...то что ТС возможно превысило скорость не является оправданием для водителя грузовика..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza 59 минут назад
жалко что не бетономешалка разворачивалась...портер весь удар сожрал...повезло очкарику и двум тп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bartello Час назад
"Собственно Елена - автообозреватель" и этим всё сказано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza Час назад
встретились два одиночества...там рядом с пересечением, Молодогвардейская с Полоцкой, есть школа 806-я 8 лет там оттрубил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
El Babuino Час назад
Автор, учите русский язык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Шурави Час назад
Сейчас туман в Москве, грузовичок видимо не разглядел этот "снаряд", но виноват-то он. Если докажут что БМВ сильно превысил скорость может что и получится, в плане наказать водителя БМВ, ПДД пункт 10.1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn Час назад
ДТП - это Две Тупые Песды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
радик геннадиевич Час назад
водитель грузовичка наверняка видел фары приближающегося авто.но многие из нас смогут на глаз определить скорость приближающегося авто в темное время суток?да и выворачивать надо было в ближайшую полосу.в общем--здесь в ролике кто искал приключения--тот и нашел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Ссылка youtu.be


Давно хорошо сказали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Роман Романов 2 часа назад
И ни слова про разворачивающийся грузовичок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Котец Гнездовий 2 часа назад
ПДД писаны кровью. В данном случае виноваты все. Водитель БМВ- скоросной режим. Курицы-согласие на не безопасное вождение (нех с таким мудаком в машину садится). Водитель грузовика - не убедился в безопасности маневра. Но если что КГ-АМ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RomaXz 3 часа назад
Я уже обрадовался тому, что автор наконец стал нормально посты делать. Но нет, он все таки не удержался,и выдал порцию своего бреда в конце
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Критерий Коши 3 часа назад
Кмк, у водителя БМВ было достаточно времени, чтобы заметить маневр грузовичка и правильно на него среагировать. Возможно даже, что в повседневной жизни он всё таки понимает последствия езды в городе на таких скоростях, а наличие двух гламурных пассажирок вынудили принимать решение не головой...
Но может, он просто дебил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
475
svarog19692007 Критерий Коши 2 часа назад
"наличие двух гламурных пассажирок вынудили".... Насмешил ! Спасибо !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
koleos72 3 часа назад
Там, перед пешеходником, место для разворота что-ли? Разметкой обозначено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Субботние покатушки юных стритрейсеров завершились внезапным и неприятным финишем Субботние покатушки юных стритрейсеров завершились внезапным и неприятным финишем В сети разместили видео тарана Шкодой остановки с людьми и его последствий В сети разместили видео тарана Шкодой остановки с людьми и его последствий
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9482



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби
15 шуток про Питер
3
175
15 шуток про Питер
Набирающие популярность в сообществах
С Последним месяцем Осени! Доброго Всем утра
0
1
С Последним месяцем Осени! Доброго Всем утра
Седан Chery переделали в некое подобие Bugatti и теперь продают
0
22
Седан Chery переделали в некое подобие Bugatti и теперь продают
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#кино#сарказм#Россия#животные#фотографии#в мире#сша#Китай
#интересно#история#люди#смешные#познавательно#комментарии#авто аварии#автомобили#пандемия#приколы
#фото#картинки#дтп#Ynews#аварии#новости#подборка#дети#прикольные#сатира
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби

На что жалуетесь?

Вернуться