В Рыбинске таксист сбил женщину с дочкой на «зебре»

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На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Черепанова 56-летний таксист на Renault Logan сбил девочку и ее маму.
В результате аварии пострадали 46-летняя женщина и 12-летняя девочка. Назначено амбулаторное лечение.
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