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В Рыбинске таксист сбил женщину с дочкой на «зебре»

В Рыбинске таксист сбил женщину с дочкой на «зебре» (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Черепанова 56-летний таксист на Renault Logan сбил девочку и ее маму.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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12k
Хью́берт Час назад
По правилам ПДД пешеход должен убедится, что водитель его заметил и пропускает.
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4k
Юрий Злой 7 минут назад
во первых, идти надо по переходу, а не возле него, во вторых, перед переходом дороги надо убедится в безопасности дороги, а не тупо переться с разгону,даже не знаю, тут больше водилу жалко, такой геморой будет ой ой ой
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−27
Норма-а-ально... 14 минут назад
ну не х/й ? чурка стопудово ...
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3k
Дмитрий 42 минуты назад
Я всегда говорю, что в подобных ситуациях те, которые сбивают пешехода просто дол....бы в квадрате!!!! Ну ты же видишь стоит автомобиль перед пешеходным переходом!!! За каким то ведь членом он там остановился!!!! Что то ему подсказало остановиться? Даже если он сейчас вот вот начнёт движение(но еще стоит) снизь скорость!!!! Очередное блеяние: "Я думал....я не заметил".
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10k
Majul 53 минуты назад
Двоякая ситуация. Пешеходы лезут на зебру не посмотрев налево, водила не тормозит перед зеброй. В итоге три дебила спровоцировали ДТП
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3k
ПОХ 56 минут назад
старый мудак .
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