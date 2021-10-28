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В Липецке на улице Студёновской столкнулись три легковушки и едва не пострадали пешеходы. Аварию устроил 29-летний водитель белой «Тойоты», он не успел затормозить врезался в, остановившийся на красный, «Фольксваген».
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