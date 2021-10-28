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Авария дня. Водитель отвлекся от дороги и устроил ДТП

Авария дня. Водитель отвлекся от дороги и устроил ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   массовое дтп   
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В Липецке на улице Студёновской столкнулись три легковушки и едва не пострадали пешеходы. Аварию устроил 29-летний водитель белой «Тойоты», он не успел затормозить врезался в, остановившийся на красный, «Фольксваген».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   массовое дтп   
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2  комментария
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17k
DeniZZka 2 часа назад
Не успел потому что в мудях ковырялся, и тормозить начал уже в полуметре от фольца. Ротозей.
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13k
Объект реальности 2 часа назад
пешеки то хоть поняли для чего там маленький заборчик до зебры.
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Johnny

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