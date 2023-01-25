Вот из-за таких водителей люди и гибнут: случай на загородной трассе

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На автодороге Ржев - Тверь водителю автомобиля с регистратором в лоб вылетела встречная "Соната". Лишь чудом удалось разминуться в считанных сантиметрах.
Присутствует ненормативная лексика!
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