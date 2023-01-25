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Вот из-за таких водителей люди и гибнут: случай на загородной трассе

Вот из-за таких водителей люди и гибнут: случай на загородной трассе

Автор:
25 января 2023 11:39
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   везение   видео   встречка   дтп   обгон   ушел от столкновения   
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На автодороге Ржев - Тверь водителю автомобиля с регистратором в лоб вылетела встречная "Соната". Лишь чудом удалось разминуться в считанных сантиметрах.

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Метки: аварии   авто   везение   видео   встречка   дтп   обгон   ушел от столкновения   
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9  комментариев
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17k
Alex ASK 2 часа назад
Вот же гнида на кредитном ведре
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3k
xbrat Полчаса назад
Обгон в конце подъема.... снег.. плотный поток машин... да пох! Иду по приборам!!
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25k
Serg2001 Час назад
Вечером можно смело выпить за второй День рождения...
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Развернуться , догнать и выипать прямо там на трассе . Можно монтировкой .
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27k
Ваня 2 часа назад

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