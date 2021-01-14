История кроссоверов Mercedes-Benz началась 25 лет назад с концепта AAVision

Серийный ML, появившийся через год, окажется менее походим на детскую игрушку. Производство развернули на американском заводе Mercedes-Benz в Алабаме. Несмотря на первоначальные проблемы с качеством, ML буквально вырывали из рук дилеров - автомобиль имел большой успех. Кроссовер будет переименован в GLE в 2015 году и продолжит продаваться во впечатляющих количествах - с момента запуска оригинального M-класса выпущено более двух миллионов автомобилей!