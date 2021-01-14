История кроссоверов Mercedes-Benz началась 25 лет назад с концепта AAVision

В наше время традиционные седаны, универсалы и хетчбэки утратили лидирующие позиции на автомобильном рынке - потребители голосуют рублем и прочими валютами за кроссоверы. Порой даже без полного привода, зато с высокой посадкой.
Наличие кроссоверов в производственной линейке сегодня является залогом выживания автопроизводителей, даже таких серьезных как Mercedes-Benz! Компания из Штутгарта предлагаем широчайшую гамму кроссоверов от маленького и доступного (относительно, конечно) GLA до ультра-роскошного Maybach GLS. А началось история кроссоверов Mercedes-Benz 25 лет назад на автосалоне в Детройте 1996 года, когда немцы явили миру концепт AAVision.
Mercedes-Benz выпускал бессмертный G-класс с 1979 года, а в начале 1990-х менеджмент концерна разглядел потенциал более комфортных и "дружелюбных" внедорожников. Ключевые аспекты проекта были определены к 1993 году и спустя три года появился концепт-кар AAVision. Под названием с зашифрованной фразой "All Activity Vehicle" (ААМ) - что-то вроде "автомобиля для всех видов активности", скрывался практически готовый к серийному производству M-класс!
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Кузов в традициях строительства концептов был слегка раздут в области крыльев, а салон щеголял рулевым колесом с неимоверным количеством кнопок, оригинальной обивкой с логотипами AAV и "пухлыми" подголовниками...
Серийный ML, появившийся через год, окажется менее походим на детскую игрушку. Производство развернули на американском заводе Mercedes-Benz в Алабаме. Несмотря на первоначальные проблемы с качеством, ML буквально вырывали из рук дилеров - автомобиль имел большой успех. Кроссовер будет переименован в GLE в 2015 году и продолжит продаваться во впечатляющих количествах - с момента запуска оригинального M-класса выпущено более двух миллионов автомобилей!
P.S. В 1997, в рамках продвижения модели, ML снимался в фильме Стивена Спилберга "Парк юрского периода 2: Затерянный мир" (The Lost World: Jurassic Park). Использовался доработанный для киношников серийный ML320. Магия кино тоже сработала на популярность ML!
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