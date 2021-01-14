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История кроссоверов Mercedes-Benz началась 25 лет назад с концепта AAVision

История кроссоверов Mercedes-Benz началась 25 лет назад с концепта AAVision (8 фото)

Автор:
14 января 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   концепт-кар   кроссовер   паркетник   
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В наше время традиционные седаны, универсалы и хетчбэки утратили лидирующие позиции на автомобильном рынке - потребители голосуют рублем и прочими валютами за кроссоверы. Порой даже без полного привода, зато с высокой посадкой.
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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   концепт-кар   кроссовер   паркетник   
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5k
evenSeven 2 минуты назад
"Хочешь разочароваться в Мерседес купи ML" (С)

Только W166 более-менее стал, после черных цепей и доводки коробки. Хотя W167 опять с болячками полез.
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3k
TirAn 44 минуты назад
может быть не самый лучший из внедорожников, но ML320 единственный красивый из них
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4k
Александр Иванов Час назад
Зверь, а не машина. Только вот про шины-ну не найти в России такие, прямо с логотипом!
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810
Обратная сторона Луны Александр Иванов 36 минут назад
Эти шины были сделаны только для концепта
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