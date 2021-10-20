В Чувашии водитель "Прадо" грубо обматерил автоинспектора и спокойно уехал

В ночь на 18 октября в селе Батырево (Чувашия) остановленный сотрудниками ДПС водитель Toyota Land Cruiser Prado 150 ради забавы обматерил полицейских и выложил видео в соцсети, о чем впоследствии пожалел.

Мужчина за рулем "Тойоты" вёл себя так, будто знал, что беспомощные автоинспекторы не отреагируют должным образом. И оказался прав. Автолюбитель на протяжении нескольких минут посылал правоохранителей на три буквы, предлагал "выйти раз на раз", а затем сорвался с места и без последствий укатил восвояси.