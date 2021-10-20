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В Чувашии водитель "Прадо" грубо обматерил автоинспектора и спокойно уехал

В Чувашии водитель "Прадо" грубо обматерил автоинспектора и спокойно уехал (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 октября 2021 13:59
Сообщество : Криминал
Метки: ДПС   видео   водитель   задержание   оскорбления   чувашия   
972
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Терпение полицейских, конечно, неприятно удивляет.

В ночь на 18 октября в селе Батырево (Чувашия) остановленный сотрудниками ДПС водитель Toyota Land Cruiser Prado 150 ради забавы обматерил полицейских и выложил видео в соцсети, о чем впоследствии пожалел.


Мужчина за рулем "Тойоты" вёл себя так, будто знал, что беспомощные автоинспекторы не отреагируют должным образом. И оказался прав. Автолюбитель на протяжении нескольких минут посылал правоохранителей на три буквы, предлагал "выйти раз на раз", а затем сорвался с места и без последствий укатил восвояси.

24-летнего нарушителя, конечно, задержали. Но спустя сутки. Уже в отделе полиции выяснилось, что документов на машину у него не было, поскольку внедорожник принадлежит не ему. Автоинспекторы составили на жителя Батырево 3 административных протокола - за неиспользование ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП), управление транспортным средством без документов (ч. 2 ст. 12.7 КоАП) и невыполнение требований сотрудника полиции (ст. 12.25 КоАП). И такое смешное наказание можно было считать очередным проявлением беспомощности правоохранительных органов, если бы не назначенный нарушителю административный арест на 14 суток и ставшие уже традицией извинения на камеру. Но осадочек все равно остался.

Говорят, влиятельный родственник задержанного пытался "замять" дело, но поскольку неумный водитель "наехал" на сотрудников ДПС ради хайпа в соцсетях и сам опубликовал это видео, которое увидели и возмутились местные жители, то отвертеться теперь вряд ли удастся.


Полицейские отправили материалы дела о многократном оскорблении сотрудника ДПС в Следственный комитет по Чувашии.

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Метки: ДПС   видео   водитель   задержание   оскорбления   чувашия   
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13  комментариев
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Вот такое существо даже не знаю как назвать.... это GOVNO даже не сам украл на машину или заработал а просто выродился "удачно" что ему купили...... Жаль что полицейский слабоват аказался видно либо знает чей это родственник либо духом слаб
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15k
kotovski 9 минут назад
вот если бы он в ментов пластиковый стаканчик кинул...
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371
Сигизмунд Лазаревич 23 минуты назад
инспектора уволить или перевести на хозяйственную работу. На дороге такой мямле делать нечего
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371
Сигизмунд Лазаревич кот базилий Полминуты назад
На виде что какой-то сложный народ? Обычное жлобьё.
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26k
Григорий 38 минут назад
Надо расширять статью и увеличивать сроки. 2 недели мало, вот месяца 4-6 было-б отлично.
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10k
Lev Asriev 47 минут назад
В который раз восхищаюсь мудростью покойного Сергея Доренко, который весьма аргументировано доказывал в прямом эфире, что в России-феодальный строй. Влиятельный родственник, одноклассник, массажист из спортклуба или сосед по СНТ, и ты уже в шоколаде.
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10k
harlamov 48 минут назад
Вот это Путину надо на прямой линии показывать...
Вот она Россия! А не это лубочное дерьмо из телевизора.
Вот реальность. Когда любой чмошник (а этот тип на крузаке обыкновенный чмошник, а не реально какая-то шишка или влиятельный персонаж) может топтать государство и государство бессильно...
А что такие колхозные быдланы простым людям делают, если даже вооруженный сотрудник бессилен? А как могут вести себя действительно богатые и влиятельные люди, если простой чувашский гопник срать на всех хотел?
Вот это и есть Россия, великое демократическое капиталистическое сильное скрепное вставшее с колен государство.
Нет его, никакого государства. И власти нет.
Есть шайка воров, набивающая карманы и живущая за рубежом.
Есть гимн, герб, имперский орел, олимпийские победы, богатство олигархов... Короче понты дешевые есть. А если дунуть, то рассыпется все в труху.
Есть заискивание власти перед быдланами, бандитами, которых перекрестили в бизнесменов и депутатов и в жопу целуют, потому что боятся, что также Путина они пошлют как этого ментенка...
Власть за 30 лет показала свою полную ничтожность и импотенцию.
В Едросню и чиновники идут бандиты, потому что нет никакой власти.
Бандиты сами решают кем им быть и как им жить.
А власть отрывается на стариках, студентах, журналистах, пока такие ублюдки, паразитирующие на народе, куражатся.
Закончится тем, что еще пару школьников, разместивших этот ролик во вконтакте, закроют за неуважение к представителю власти, а былдота станет дупутатом-единоросом...
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8k
vit 54 минуты назад
>> Говорят, влиятельный родственник задержанного пытался "замять" дело

И такое скорее всего происходило уже не раз. Цивилизованная страна, хуле.
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Мусора у нас учённые.
Точно знают где нужно язык себе в жопу засунуть,а где-бутылку кому-то..
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5k
Ruk Час назад
чмошники а не полицаи
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42k
Элек Мек Час назад
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