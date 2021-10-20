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В Тарумовском районе водитель реанимобиля с включенными спецсигналами выехал на красный свет и столкнулся с легковушкой. "Скорая" от удара опрокинулась набок и снова встала на колеса.
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