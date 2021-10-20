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Авария дня. ДТП с участием скорой помощи в Дагестане

Авария дня. ДТП с участием скорой помощи в Дагестане (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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В Тарумовском районе водитель реанимобиля с включенными спецсигналами выехал на красный свет и столкнулся с легковушкой. "Скорая" от удара опрокинулась набок и снова встала на колеса.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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8  комментариев
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
При СССР,на скорую брали только водителей 1-го класса!
Сейчас , судя по всему,набирают только идиотов...
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29k
Fat Lynx 38 минут назад
Нехило прилетело в бок...
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11k
Хью́берт 47 минут назад
Он один ехал, при таком кульбите, находись кто в задней части там бы и остались.
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39k
dima423 2 часа назад
на днях тоже чуть не уепал скорую, которая внаглую со двора выкатывала на дорогу без мигалки и сирен... По моему тут тоже скорая виновата, не знаю с сиреной ли она ехала, но в любом случае в ПДД прописано, что скорая прежде чем пересекать перекресток на красный, обязана убедиться что ее видят и пропускают...
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179
Максим Максимов 2 часа назад
два ословода
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25k
Vazari 2 часа назад
После такого ролика начинаешь верить голливудским фильмам, в которых опасность останавливается в паре сантиметров от героя.
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Johnny

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