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Авария дня. В Пермском крае в ДТП погибли два человека

Авария дня. В Пермском крае в ДТП погибли два человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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В Карагайском районе водитель ввтомобиля "Рено Сандеро" поворачивал на автозаправочную станцию и не пропустил встречный мотоцикл. Погибли два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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12  комментариев
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14k
dimitr 2 часа назад
Как всегда - вопрос: с какой скоростью летел мотоциклист?
Да-да, водитель автомобиля не пропустил, и всё такое.... Но как оценить время/расстояние до хрустика и возможность поворота?
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8k
Андрей Ма-С Полчаса назад
за полторы секунды пролететь где то 100 метров это выходит 180-200 км в час летел хрустик
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22k
Юрьевич Полчаса назад
Виноват однозначно водитель автомобиля. Но, почти каждое ДТП - результат ошибок двух водителей... хруст летел явно больше 60 км/ч, и это при том, что установлен знак ограничения 40. Если бы мотоциклист соблюдал ограничение скорости, то скорее всего ДТП бы не было.
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3k
Max Lu Час назад
на фига в населённом пункте так лететь?
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57k
pynh Час назад
биба и боба
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