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В Карагайском районе водитель ввтомобиля "Рено Сандеро" поворачивал на автозаправочную станцию и не пропустил встречный мотоцикл. Погибли два человека.
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Да-да, водитель автомобиля не пропустил, и всё такое.... Но как оценить время/расстояние до хрустика и возможность поворота?
Не каждая тачка так стойку в салон загонит, а у нее масса поболее будет.