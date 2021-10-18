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Огромный грузовик Lauster MF-60, похожий на тепловоз

Огромный грузовик Lauster MF-60, похожий на тепловоз (6 фото)

Автор:
18 октября 2021 10:10
Сообщество : Автомир
Метки: Lauster   Lauster MF-60   авто   автомир   автомобили   грузовик   
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История немецкой фирмы Lauster Steinbau GmbH, которая сегодня преимущественно занимается производством измерительного оборудования, уходит корнями в 19 век. Штуттгартская компания производила станки для обработки камня, а позднее переключилась на выпуск грузовых автомобилей. С 1930-х годов Lauster являлся крупным поставщиком тяжелой эвакуационной техники для нужд Вермахта.
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Метки: Lauster   Lauster MF-60   авто   автомир   автомобили   грузовик   
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2  комментария
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Сергей Сергеев 3 часа назад
А это тепловоз ДМ62, похожий на грузовик.
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