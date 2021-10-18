Огромный грузовик Lauster MF-60, похожий на тепловоз

Вес этого исполина 80 тонн. А габариты такие: длина – 15,4 метра, ширина – 3,6 метра и высота 4,2 метра. В качестве силовой установки был применен дизель-электрический привод, состоящий из двух двигателей от танка Леопард-1 суммарной мощностью 1850 л.с., которые питают интегрированные в мосты 4 электродвигателя, а также двигатель лебёдки с тяговым усилием 40 тс. MF-60 был оснащён пневматической подвеской, а все его колёса ведущие и управляемые.