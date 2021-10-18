Огромный грузовик Lauster MF-60, похожий на тепловоз

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История немецкой фирмы Lauster Steinbau GmbH, которая сегодня преимущественно занимается производством измерительного оборудования, уходит корнями в 19 век. Штуттгартская компания производила станки для обработки камня, а позднее переключилась на выпуск грузовых автомобилей. С 1930-х годов Lauster являлся крупным поставщиком тяжелой эвакуационной техники для нужд Вермахта.
В 1970-х годах компания стала известна на мировом уровне благодаря своим разработкам новых типов дизель-электрических приводов мощностью более 1700 кВт для тяжёлых тягачей и спецтехники.
Но, пожалуй, любителям техники эта компания известна, прежде всего, своим уникальным, не имеющим аналогов в мире, самоходным испытательным колёсным стендом Lauster MF-60.
Но, пожалуй, любителям техники эта компания известна, прежде всего, своим уникальным, не имеющим аналогов в мире, самоходным испытательным колёсным стендом Lauster MF-60.
Этот гигантский автомобиль, если вообще этот термин к нему применим, часто сравнивают с локомотивом. Действительно, пожалуй ближайшая подходящая аналогия по мощности и габаритам к MF-60 – это тепловоз. На это, поверьте, есть основания.
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Вес этого исполина 80 тонн. А габариты такие: длина – 15,4 метра, ширина – 3,6 метра и высота 4,2 метра. В качестве силовой установки был применен дизель-электрический привод, состоящий из двух двигателей от танка Леопард-1 суммарной мощностью 1850 л.с., которые питают интегрированные в мосты 4 электродвигателя, а также двигатель лебёдки с тяговым усилием 40 тс. MF-60 был оснащён пневматической подвеской, а все его колёса ведущие и управляемые.
Динамометрическая станция Lauster MF-60 применяется в процессе ходовых испытаний тяжелой гусеничной техники. Комплекс способен обеспечивать силу тяги при длительной нагрузке и усилие торможения на крюке в 60 т. Имея два органа управления, MF-60 может передвигаться в обоих направлениях, причём на скоростях до 70 км/ч.
Этот гигант, построенный в единственном экземпляре, был введён в эксплуатацию в 1975 году. А его стоимость составляет 2,5 миллиона немецких марок.
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