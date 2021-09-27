Редкий «поляк» в СССР: автомастерская «Ельч»-574

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В отличие от коммерческих автомобилей других социалистический стран, польские грузовики в СССР были представлены весьма скудно. Исключением стали легкие грузовички и фургоны Nysa и Zuk. А между тем поляки поставляли и машины тяжелого класса, причем весьма уникальные и в Советском Союзе очень востребованные. Одна из таких машин передвижная ремонтная мастерская — Jelcz 574.
Jelcz 574
Активное развитие польского грузопрома началось только после окончания Второй мировой войны. В 1948 на базе механического завода в Стараховице была создана фабрика по производству грузовых автомобилей. Предприятие получило название FSC (Fabryka Samochodow Ciezarowych) Star, но не от английского слова «звезда», а как сокращение от названия города. Первый автомобиль фабрики получил обозначение Star 20 и выпускался с 1948 по 1957 год. Он представлял собой бескапотный двухосный грузовик грузоподъемностью 3,5 т, оснащенный бензиновым двигателем мощностью 85 л.с. В 1958 году для нужд Войска Польского FSC выпускает трехосный армейский грузовик Star 66. Автомобиль одного класса с ЗИЛ-157 имел полноприводную трансмиссию, бензиновый двигатель мощностью 105 л.с. и грузоподъемность 2,5 т. В 1962 году на производство встал модернизированный Star 660. Но о нем немного позднее.
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Jelcz 574 в Москве
Параллельно с развитием фабрики в Стараховице, в 1952 году в Ельч-Лясковице был создан авторемонтный завод JZS (Jelczanskie Zaklady Samochodowe) Jelcz по производству спецавтомобилей, пожарных машин и автобусов. Все свои машины JZS строил на основе грузовиков Star. Так в 1954 году в Ельче начали выпускать грузовики Star 20 оборудованные 25-местным пассажирским фургоном. Машина получилась компромиссная, но в то время в Польше наблюдался острый дефицит пассажирского транспорта, так что Jelcz-Star 20 пришелся весьма кстати. Четыре года спустя JZS по лицензии освоил выпуск 58-местных автобусов Skoda 706 RTO. Автобусы стали основной специализацией завода, хотя выпуск спецавтомобилей также не останавливался.
Jelcz 574
В 1963 году Ельченский автомобильный завод освоил выпуск передвижной ремонтной мастерской Jelcz 574. Она предназначалась для ремонта и обслуживания автомобилей и различного оборудования. Машина базировалась на полноприводном шасси (6х6) Star 660. Автомобиль оснащался 6-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. К нему в пару шла пятиступенчатая МКПП и двухступенчатой «раздатка». Задний и промежуточный мост с блокировкой дифференциала. Колеса на всех осях односкатные, размерностью 12,00-18 с развитыми грунтозацепами. Весь этот набор определял неплохие внедорожные характеристики автомобиля, что, впрочем, неудивительно учитывая военное предназначение базового шасси.
Jelcz 574 в Архангельске
Спереди на раме находилась открытая, со складной брезентовой крышей двухместная кабина. Позади нее располагался кузов-фругон где имелось следующее оборудование: три слесарных верстака, ручной пресс с максимальным усилием 1 тс, токарный станок, заточный станок, сверлильный станок, установка для пескоструйной обработки деталей, установка для регулировки форсунок, компрессор, газовый сварочный аппарат, 40-киловатный генератор, набор универсальных и специальных инструментов. Кроме того на переднем бампере можно было смонтировать стрелу-подъемник вылетом в 3640 мм и грузоподъемностью 1000 кг. Функционирование подъемника осуществлялось с помощью лебедки с тяговым усилием 5900 кгс.
В СССР Ельч-574 поставлялся в незначительных количествах с 1966 по 1980 год. Машины работали в ремонтных мастерских европейской части страны. Помимо автомастерской, на шасси Стар-660 в нашу страну поставлялись крановые установки, однако таких машин было еще меньше. В Польше автомастерские Jelcz 574 выпускались до 1983 года.
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