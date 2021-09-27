Редкий «поляк» в СССР: автомастерская «Ельч»-574

Активное развитие польского грузопрома началось только после окончания Второй мировой войны. В 1948 на базе механического завода в Стараховице была создана фабрика по производству грузовых автомобилей. Предприятие получило название FSC (Fabryka Samochodow Ciezarowych) Star, но не от английского слова «звезда», а как сокращение от названия города. Первый автомобиль фабрики получил обозначение Star 20 и выпускался с 1948 по 1957 год. Он представлял собой бескапотный двухосный грузовик грузоподъемностью 3,5 т, оснащенный бензиновым двигателем мощностью 85 л.с. В 1958 году для нужд Войска Польского FSC выпускает трехосный армейский грузовик Star 66. Автомобиль одного класса с ЗИЛ-157 имел полноприводную трансмиссию, бензиновый двигатель мощностью 105 л.с. и грузоподъемность 2,5 т. В 1962 году на производство встал модернизированный Star 660. Но о нем немного позднее.