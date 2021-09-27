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Редкий «поляк» в СССР: автомастерская «Ельч»-574

Редкий «поляк» в СССР: автомастерская «Ельч»-574 (7 фото)

Автор:
27 сентября 2021 09:09
Сообщество : Автомир
Метки: Jelcz   Jelcz 574   авто   автомир   автомобили   грузовик   
519
7
В отличие от коммерческих автомобилей других социалистический стран, польские грузовики в СССР были представлены весьма скудно. Исключением стали легкие грузовички и фургоны Nysa и Zuk. А между тем поляки поставляли и машины тяжелого класса, причем весьма уникальные и в Советском Союзе очень востребованные. Одна из таких машин передвижная ремонтная мастерская — Jelcz 574.
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Метки: Jelcz   Jelcz 574   авто   автомир   автомобили   грузовик   
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4  комментария
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22k
Андрей 2 часа назад
А в "Приключениях Электроника" не такой снимался?
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3k
Виктор 22 минуты назад
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2k
Хрюн 37 минут назад
В “жуткие годы коммунистической диктатуры» Польша выпускала автомобили,электронику,одежду ,строила корабли , снимала хорошие фильмы. А сейчас ? Водку и то говняную.
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4k
Петрович Час назад
Классный аппарат. Видел такой вживую
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