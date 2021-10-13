FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8554 поста • 743 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
MINI Clubman превратили деревенский пикап, и выглядит он очень круто

MINI Clubman превратили деревенский пикап, и выглядит он очень круто (11 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Clubman   Mini   Mini Clubman   авто   автомир   автомобили   пикап   самоделка   
200
11
1
Пикапы с хорошей грузоподъемностью и практичностью стали популярными в наше время. Поэтому многие производители автомобилей запустили такие модели в производство для привлечения потребителей. Однако у некоторых брендов, ограниченных в размерах, вряд ли будет возможность выпускать такие кузова. Зато сторонние мастера не боятся экспериментов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Clubman   Mini   Mini Clubman   авто   автомир   автомобили   пикап   самоделка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку GMC Syclone — один из самых крутых пикапов, выпущенных в 90-х GMC Syclone — один из самых крутых пикапов, выпущенных в 90-х Эта самоделка, вдохновлённая классическим гоночным автомобилем Mercedes, разрушит ваш мозг Эта самоделка, вдохновлённая классическим гоночным автомобилем Mercedes, разрушит ваш мозг Классическое купе Mercedes S-класса превратили в странный пикап с открытым верхом Классическое купе Mercedes S-класса превратили в странный пикап с открытым верхом Самые глупые поворотники на свете: задние фонари Mini указывают неверный путь Самые глупые поворотники на свете: задние фонари Mini указывают неверный путь Копия бэтмобиля из фильма «Темный рыцарь», на которой можно выезжать на дороги Копия бэтмобиля из фильма «Темный рыцарь», на которой можно выезжать на дороги
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

791



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
На Ставрополье толпа цыган попыталась отбить родственника у инспекторов ГИБДД
2
195
На Ставрополье толпа цыган попыталась отбить родственника у инспекторов ГИБДД
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
5
108
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
Набирающие популярность в сообществах
Зачем шведам нужны зеркала за окнами?
0
21
Зачем шведам нужны зеркала за окнами?
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
0
13
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#еда#кулинарные рецепты#Россия#Рецепт#аварии#Кулинарный рецепт#люди#история#рис
#кулинария#рецепты#факты#дтп#животные#Просто#суп#Ynews#интересное#картинки
#фото#интересно#Юмор#прикол#кухня#рассольник#кино#фунчоза#Салат#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться