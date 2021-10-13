MINI Clubman превратили деревенский пикап, и выглядит он очень круто

Пикапы с хорошей грузоподъемностью и практичностью стали популярными в наше время. Поэтому многие производители автомобилей запустили такие модели в производство для привлечения потребителей. Однако у некоторых брендов, ограниченных в размерах, вряд ли будет возможность выпускать такие кузова. Зато сторонние мастера не боятся экспериментов.

0 Источник: Около года назад он решил превратить машину, которая проехала уже более 209 тысяч километров без единой серьезной проблемы, в компактный грузовичок.

0 Источник: Автомобиль лишился задней верхней части, а на месте пассажирских сидений был сформирован грузовой отсек. В такой модификации у Mini Clubman осталась двухместная кабина.

0 Источник: Автомобиль также оснащен вездеходными колесами, багажником на крыше, полноразмерным запасным колесом и светодиодной подсветкой.

0 Источник: Пикап на базе Mini Clubman не стал просто эффектным дизайнерским решением. Его владелец использует его по прямому назначению, перевозя на машине различные строительные материалы и грузы.

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0 Источник: Две недели назад при столкновении с оленем на шоссе была повреждена передняя правая часть автомобиля

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