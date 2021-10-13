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Товарищ оказался совсем не товарищ: получив перелом руки, велосипедист требует деньги со своего приятеля

Товарищ оказался совсем не товарищ: получив перелом руки, велосипедист требует деньги со своего приятеля (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 октября 2021 12:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В июне этого года произошло столкновение между двумя велосипедистами, его спровоцировал автомобилист, решивший развернуться с обочины. Спустя несколько месяцев, один из пострадавших спортсменов потребовал компенсации со своего велотоварища.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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17  комментариев
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1k
Sergey 2 часа назад
Регистратор прошляпил торможение и теперь ищет виноватых.
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17k
nobody® 3 минуты назад
Дистанция-хрустянция... Да какая разница! А нет.. Вот она разница в 300 т. (от 700 т. до 1 млн.)
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4k
бедный студент из Африки 4 минуты назад
таких друзей за куй в музей
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5k
Артем Кощеев 23 минуты назад
Планирую на этой неделе, после того, как в среду состоится мой допрос, провести Стрим и ответить на все интересующие вопросы и попытаться с вашей помощью найти выход, из этой тупиковой, на данный момент, ситуации."

Действительно, зачем обращаться к адвокатам, если можно провести стрим. Советчики в интернете восстановят справедливость
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7k
Игорь Час назад
держи дистанцию и "друг" то же хорош.
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5k
Алексей Час назад
В том году передо мной нарисовалась тетенька на маленькой красной машинке. Я ехал по главной, она выезжала из двора. Закончилось это перелетом моей тушки через эту самую машинку, велосипед не пострадал, я на первый взгляд тоже. Тетеньку обложил трехэтажным матом и отпустил восвояси. А утром уже не смог встать с постели, в двух ребрах трещины, от плечевой кости вообще кусок отвалился. Почти два месяца на больничном. Плечо до сих пор побаливает. Крч теперь и я узнал что мог 0.7-лям получить)
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39k
dima423 Час назад
Во первых велосипедисты пусть ездят по велотреку, во вторых как можно требовать денег в такой ситуации даже от знакомого, не то что от друга, очевидно же что он не специально уепал, абсолютно аморальный поступок, среагировать за сек на резкое торможение не реально) Но хочу успокоить рега, в суде думаю никогда не признают такую огромную для России компенсацию, там максимум десятки тысяч будет... з.ы. водитель тут не виноват ни в чем, контакта с авто не было, значит он не участник дтп, содрать с него компенсацию вообще не реально, можно даже не рыпаться)
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Вот теперь полностью понимаю фразу " Носом в попе"
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10k
Александр 2 часа назад
На жопу засмотрелся, вот и не успел отреагировать.
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Слово "жопонюх" заиграло новыми красками!
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4k
Максим 2 часа назад
Дистанцию всегда нужно соблюдать. А тут, конечно автомобилист лихой, только вот у него отдельное нарушение, а столкновение было между велосипедистами. Один резко затормозил и упал, второй не соблюдал дистанцию и помог "товарищу". Теперь будут стримы, сборы денег и потеря "друга".
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3k
LekS 2 часа назад
Рег виноват и пытается перевесить свои косяки на других.
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