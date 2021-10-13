Товарищ оказался совсем не товарищ: получив перелом руки, велосипедист требует деньги со своего приятеля

Игорь Глушаков сообщает:



"ДТП - 06.06.2020. Вот кратко моя ситуация:



Произошло ДТП. Следователь убедил подписать протокол о нарушении пункта правил 12.30 (о не соблюдение безопасной дистанции между велосипедами) и наложили штраф в размере 800 руб. (при уплате в первые 10 дней - 400 руб).



Думал на этом все. Далее, товарищ будет требовать компенсацию с водителя, а я вне игры. Но, не тут-то было.



Хоть авто и спровоцировало ДТП, но т.к. завал произошел до него, т.е. не было прямого контакта с автомобилем, то всю вину возложили на меня, на основании того, что я не соблюдал безопасную дистанцию, а водитель остался вне игры.



Теперь, с учетом, подписанной мной бумаги (протокола) все вину собираются возложить на меня. А с учетом, что товарищ оформил травму, как тяжелую, то дело заведено по статье 268 ч. 1



Связывался с товарищем и я так понял, что ему все-равно с кого взыскивать причиненный ущерб. А раз я, по незнанию и поверив следователю, что это единственно правильное решение, с моей стороны (следователь уверял, что другой трактовки правил в этом случае не может быть, после просмотра этого видео) подписал, то якобы это стало основной причиной почему водитель ушел от обвинения (со слов моего пострадавшего товарища).



Вот такие вот грустные, мягко говоря, дела. Мой товарищ собирается требовать по максимальной планке, те от 700 тыс. до 1 миллиона рублей.



Как выйти, из сложившейся ситуацию, в нужном для меня направление пока не знаю. Но, за любую помощь, заранее, спасибо!



Планирую на этой неделе, после того, как в среду состоится мой допрос, провести Стрим и ответить на все интересующие вопросы и попытаться с вашей помощью найти выход, из этой тупиковой, на данный момент, ситуации."