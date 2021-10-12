В Воронеже автохам проехал по «встречке» и намеренно чуть не сбил человека

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Наглый водитель «Приоры» выехал на встречную полосу и попытался сбить молодого человека, который сделал ему замечание.
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возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Очередной "кауказ-сыла".
В любом случае, человек так себя не будет вести.
Только дикое животное.
Да к тому же, нападающее на людей.
Обычно таких животных усыпляют, или отстреливают
Может дело не в машинах?