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В Воронеже автохам проехал по «встречке» и намеренно чуть не сбил человека

В Воронеже автохам проехал по «встречке» и намеренно чуть не сбил человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   автохам   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
1417
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Наглый водитель «Приоры» выехал на встречную полосу и попытался сбить молодого человека, который сделал ему замечание.

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Метки: аварии   авто   автохам   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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14  комментариев
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7k
Игорь 2 часа назад
заниженная тонированная "приора" на встречке - кто бы там мог быть?
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5k
IceBazooka Полчаса назад
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−21
evgeniy 41 минуту назад
Не удается получить доступ к сайту
возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
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5k
Психиатр-эпидемиолог 42 минуты назад
В США это приравнивается как если бы стрельнул, 10 лет тюрьмы минимум.
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846
Алексей Попов 2 часа назад
лада седан - обезъян ???
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36k
Alex 2 часа назад
Думаю, что все догадались что за рулем обезьянка была
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253
Серега Alex 2 часа назад
Когда убили трех девушек,такие [мат] как ты,мамой клялись ,что убил их обезьян.А оказалось,что убийца из свинорылых.
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7k
The Dude 2 часа назад
И я даже догадываюсь, кто был за рулём этого автомобиля.
Очередной "кауказ-сыла".
В любом случае, человек так себя не будет вести.
Только дикое животное.

Да к тому же, нападающее на людей.
Обычно таких животных усыпляют, или отстреливают
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45
VasyaN 2 часа назад
надеюсь запись уже в гибдд
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Походу приоры в дурдомах раздают самым е.банутым.
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