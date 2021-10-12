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Кастомный «Корвет» с поистине нелепой решеткой радиатора

Кастомный «Корвет» с поистине нелепой решеткой радиатора (5 фото)

Автор:
12 октября 2021 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Chevrolet Corvette   Corvette   авто   автодизайн   автомир   автомобили   найдено на ebay   
328
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Компания BMW недавно подверглась большой критике. Передние решетки на 4-серии, M3/M4 и особенно на iX слишком велики. Что ж, похоже, продажам это не повредит. И вид этого причудливого автомобиля из Финляндии реабилитирует команду дизайнеров BMW во главе с Адрианом ван Хойдонком.
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Метки: Chevrolet   Chevrolet Corvette   Corvette   авто   автодизайн   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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14k
Booka1a 2 часа назад
да он охрененный!
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Pabl 2 часа назад
Тот случай, когда к золотым рукам добавить бы ещё чуточку вкуса
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RUSSfan 3 часа назад
Чего пристали? Кто как хочет, так и др...т. Нравится хозяину так!
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