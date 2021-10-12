Кастомный «Корвет» с поистине нелепой решеткой радиатора

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Компания BMW недавно подверглась большой критике. Передние решетки на 4-серии, M3/M4 и особенно на iX слишком велики. Что ж, похоже, продажам это не повредит. И вид этого причудливого автомобиля из Финляндии реабилитирует команду дизайнеров BMW во главе с Адрианом ван Хойдонком.
На финском порталеNettiauto появился в продаже необычный Chevrolet Corvette 1977 года выпуска. Главная особенность спорткара – огромная сдвоенная решетка радиатора, напоминающая как формой, так и размером, «ноздри» новых BMW. Похожий на злодейский автомобиль из кино Corvette продают в городе Турку на юго-западе Финляндии. На сайте стоимость не указана, однако аналогичное объявление нашлось на Facebook: там машина оценена в 20 тысяч евро (1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Как отмечает продавец, серебристый Chevrolet Corvette, который получил имя Musai, не имеет аналогов в мире. Проект нуждается в доработке, однако кузовные работы завершены на 90 процентов, говорится в объявлении. В ходе переделки передок Corvette изменился до неузнаваемости: он обзавелся огромной вертикальной решеткой радиатора в духе BMW с рисунком в виде расходящихся лучей, узким и длинным капотом, а «слепые» фары сменились на обычные.
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Сзади Musai получил вертикальные фонари и более рельефные крылья, а также переоформленное стекло: на него надели угловатую крышку, оставив для обзора только небольшое овальное отверстие. Кроме этого, для усиления сходства с классическими автомобилями спорткар укомплектовали многоспицевыми колесами.
В движение Chevrolet приводит заводской агрегат V8 семейства Small Block объемом 5,7 литра, работающий в паре с автоматической трансмиссией, а на одометре у 44-летнего спорткара 140 тысяч километров.
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