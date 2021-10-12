Кастомный «Корвет» с поистине нелепой решеткой радиатора

Как отмечает продавец, серебристый Chevrolet Corvette, который получил имя Musai, не имеет аналогов в мире. Проект нуждается в доработке, однако кузовные работы завершены на 90 процентов, говорится в объявлении. В ходе переделки передок Corvette изменился до неузнаваемости: он обзавелся огромной вертикальной решеткой радиатора в духе BMW с рисунком в виде расходящихся лучей, узким и длинным капотом, а «слепые» фары сменились на обычные.