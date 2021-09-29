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Авария дня. Столкновение спортивного Mitsubishi с мусоровозом

Авария дня. Столкновение спортивного Mitsubishi с мусоровозом (2 фото + 2 видео)

Автор:
29 сентября 2021 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: Mitsubishi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На проспекте Гагарина в Днепре Mitsubishi Еvolution вылетел на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом МАЗ. Погибли две молодые девушки, два молодых человека получили тяжелые травмы.
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Метки: Mitsubishi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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17  комментариев
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11k
ЕвгенийДончак 2 дня назад
Надеюсь, что с водителем мусоровоза всё в порядке.
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Werewolf_LT День назад
Да слышно, что газ бросил - вот и ушёл в повороте. Тормозить надо перед поворотом.
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Олег 2 дня назад
Млять на пустой дороге найти камаз нужно очень сильно постараться. Хорошо хоть камаз...
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1k
Алексей Matr 2 дня назад
Сска, очередной мамкин гонщег. Перед девчонками небось решил рисануться.
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Neo 2 дня назад
както тупо, на ровном месте
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37k
Олег 2 дня назад
Природа сама избавляется от идиотов
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27k
EvilHomer 2 дня назад
Себя не жалко, хоть бы о других подумал, просто идиот, устроил бой с тенью и проиграл.
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Karelian 2 дня назад
Хорошо, что мусоровоз, а не легковушка. Жаль, что не грейдер.
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4k
NeDron 2 дня назад
"поскольку травма мозга довольно серьезная" - она (трамва) видимо у него родовая.
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114
DoctorBetruger 2 дня назад
Эх молодежь...
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15k
Сергей 2 дня назад
Один из машинозависимых. "Спортивность" машины сразу даёт +1000500 к водительским навыкам.
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113
Максим Максимов 2 дня назад
мозгов нет - осталась только кастрюля на голове
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1k
Hallo FreeSpace 2 дня назад
ну елы - палы ... (
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