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На проспекте Гагарина в Днепре Mitsubishi Еvolution вылетел на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом МАЗ. Погибли две молодые девушки, два молодых человека получили тяжелые травмы.
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20-летняя девушка погибла на месте ДТП. В больнице спустя двое суток скончалась еще одна 18-летняя пассажирка.
20-летний пассажир сейчас находится в коме первой степени. Его восстановление займет длительное время, поскольку травма мозга довольно серьезная. Состояние водителя Mitsubishi, также оценивается как тяжелое.
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Очень тяжело обывателю понят, что машины с любым приводом срываются в снос-занос одинаково, при равных других условиях. Они могут по разному управляться тягой в заносе. Один привод дольше уверено держит авто, чем другой. Но момент издица для всех одинаков.
Этим полный привод как и асфальт опасны. Создают иллюзию преимущества.
Кастрюлю со временем снимут, а мозги где взять?