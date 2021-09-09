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5 сентября, водитель небольшого грузовика «Ивеко» врезался в ВАЗ «пятнадцатой» модели, который в попутном направлении толкали трое нижегородцев. От полученных травм они скончались на месте.
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16-летний пассажир легковушки, который в момент столкновения находился в салоне, был госпитализирован.
По факту ДТП в Нижегородской области возбуждено уголовное дело.
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