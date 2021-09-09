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Авария дня. Три человека погибли, толкая сломавшийся ВАЗ

Авария дня. Три человека погибли, толкая сломавшийся ВАЗ (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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5 сентября, водитель небольшого грузовика «Ивеко» врезался в ВАЗ «пятнадцатой» модели, который в попутном направлении толкали трое нижегородцев. От полученных травм они скончались на месте.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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15  комментариев
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58
Шурман 3 часа назад
Уголовное дело ? на тазе даже аварийка не работала . К обочине машину сдвинуть мозгов не хватил .
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6k
Гавал Час назад
Ужас, на пустом месте три жизни оборвались....
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645
робт 2 часа назад
ну теперь то понятно нахрена клятый путин заставляет возить и надевать светоотражающую жилетку?
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8k
Павел Тарасов 2 часа назад
Невезуха... сначала были фонари, потом темень, где они встали, и чуть дальше - снова фонари...
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