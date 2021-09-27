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На трассе Симферополь – Алушта водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в рейсовый автобус.
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Водитель и пассажир Volkswagen Polo погибли. Еще два пассажира легкового авто госпитализированы с тяжелыми травмами.
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На переднем приводе, лучше и даже полезнее перетормозить до поворота. Но и резкий разгон в повороте - во вред.
Видел как-то видос - стрельнули подушкой в манекен, симулируя выстрел без ремня с преднатяжителем, там было раздробление лицевых костей.
Я всегда пристёгиваюсь.