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Авария дня. Смертельное ДТП с автобусом в Крыму

Авария дня. Смертельное ДТП с автобусом в Крыму (3 фото + 2 видео)

Автор:
27 сентября 2021 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе Симферополь – Алушта водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в рейсовый автобус.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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20  комментариев
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54
Шурман 4 часа назад
Дайте адрес регика с первым видео я ему старую камеру отдам , хоть в хд снимает но это лучше чем то что я увидел .
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17k
nobody® 22 минуты назад
Как в плейстейшен поиграл - мыло мыльное вместо графики
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4
Олег Попов 22 минуты назад
Когда впервые собирался ехать в Крым, кажется в 2008, меня предупреждали, что там в составе дорожного покрытия есть какой то местный минерал, который при намокании становится мыльным. Поэтому во время дождя нужно быть очень, очень внимательным.
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13k
Minos Полчаса назад
На первом видосе автор по-ходу на домофон снимал.
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14k
Сергей Час назад
О вреде торможения в повороте. С АБС, без АБС - безразлично.
На переднем приводе, лучше и даже полезнее перетормозить до поворота. Но и резкий разгон в повороте - во вред.
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8k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Кто знает где можно купить такой видеорегистратор?
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10k
Александр 4 часа назад
Салон целый почти, странно что погибли. Может не пристёгнуты были.
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