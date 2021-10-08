Rolls-Royce Boat Tail за два миллиарда рублей дебютировал на конкурсе элегантности Villa d'Este

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Rolls-Royce Boat Tail показали на Concorso d'Eleganza Villa d'Este - это ежегодное событие на берегу озера Комо в Италии. Презентация автомобиля состоялась через четыре года после того, как эксклюзивный Rolls-Royce Sweptail также был впервые показан миру на Вилле д'Эсте. Трудно отрицать, что Boat Tail чрезвычайно впечатляет, учитывая, что, что стоит он 28 миллионов долларов!
Уникальный Rolls-Royce Boat Tail отметил мировую премьеру на Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Клиенты, энтузиасты и представители СМИ впервые смогли лично оценить шедевр ручной работы от Rolls-Royce в лучших традициях коучбилдинга (искусство создания уникальных кузовов на базе серийного шасси).
Первые изображения Boat Tail были рассекречены летом этого года, тогда сообщалось, что заказчиками стали Бейонсе и Jay-Z. С запуском Boat Tail марка объявила о создании нового подразделения Rolls-Royce Coachbuild, которое займётся изготовлением автомобилей с уникальным кузовом. Таким образом, коучбилдинг станет ключевым элементом стратегии развития марки и займёт важное место в портфолио Rolls-Royce.
Boat Tail — пример принципиально нового подхода к созданию автомобиля ручной сборки. Кузов Boat Tail изготовлен вручную из листового алюминия по индивидуальному проекту, разработанному в тесной связке с заказчиками. Всего для Boat Tail спроектировано 1813 абсолютно новых компонентов.
В задней части кабриолета расположился отсек для хранения аксессуаров для пикника, оснащённый встроенным холодильником для шампанского Armand de Brignac, фарфоровой посудой и столовым серебром от Christofle.
Главное украшение салона — часы в передней панели, созданные в коллаборации с швейцарским часовым домом BOVET 1822 для владельцев Boat Tail. Двое часов — для него и для неё — изготовлены в единственном экземпляре. Благодаря переворачивающемуся корпусу и турбийону их можно как носить на запястье, так и использовать в качестве подвески, настольных или карманных часов, а также разместить в центральной панели Boat Tail.
В 2017-м марка представила свой первый проект в сфере коучбилдинга — Rolls-Royce Sweptail, который ознаменовал собой рассвет новой эры индивидуального кузовостроения. Мировая премьера Sweptail также состоялась на Concorso d’Eleganza Villa D’Este в 2017 году.
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Просто игрушка для богатых, у которых основная задача - показать окружающим, что они - богаты.
Думаю среди негров (певцов, спортсменов, актёров итд) будет особенно популярна, они ведь очень любят всю эту мишуру и безвкусную цыганшщину в стиле Кадырова и Киркорова.
Хотя, конечно: на вкус и цвет - товарища нет. Может это я не разбираюсь в высоком стиле, или просто с огромными деньгами, меняется взгляд на жизнь и предпочтения в красоте и изысканности.
Вот если бы они сделали Ролс Ройс, который выглядит как обычный шикарный Ролс Ройс, но мог при этом, например, плавать как лодка, вот тогда дааа, это было бы реально круто!
Совсем не трудно отцрицать, что китайский дизайн уже везде.
Спс, лучше с десяток просто премиумов купить и использовать их по назначению, чем эту бесполезную понтохрень с дорогими часами и бесполезным багажником. Ну и разводят же богатеньких лохов... молодчики, талант!)
Вот багажник!!!
Вот если бы маленькое частное предприятие из двух нищих поляков на задворках лондона собрало из говна и палок что то подобное и продало бы за 30 мультов.