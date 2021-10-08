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Rolls-Royce Boat Tail за два миллиарда рублей дебютировал на конкурсе элегантности Villa d'Este

Rolls-Royce Boat Tail за два миллиарда рублей дебютировал на конкурсе элегантности Villa d'Este (20 фото + 4 видео)

Автор:
08 октября 2021 09:37
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Boat Tail   авто   автомир   автомобили   эксклюзив   
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Rolls-Royce Boat Tail показали на Concorso d'Eleganza Villa d'Este - это ежегодное событие на берегу озера Комо в Италии. Презентация автомобиля состоялась через четыре года после того, как эксклюзивный Rolls-Royce Sweptail также был впервые показан миру на Вилле д'Эсте. Трудно отрицать, что Boat Tail чрезвычайно впечатляет, учитывая, что, что стоит он 28 миллионов долларов!

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Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Boat Tail   авто   автомир   автомобили   эксклюзив   
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32  комментария
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
На море на таком дикарём)), зонтик, 2 гламурные табуретки, рядом палатка, на костре варятся сосиски в котелке, потом бульоном из под сосисок доширак заварить.. романтика
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36k
Example 6.2.6 3 минуты назад
Ну, такие вещи делаются для арабских шейхов, у которых денег куры не клюют, а ЧСВ надо как-то погладить.
Просто игрушка для богатых, у которых основная задача - показать окружающим, что они - богаты.
Думаю среди негров (певцов, спортсменов, актёров итд) будет особенно популярна, они ведь очень любят всю эту мишуру и безвкусную цыганшщину в стиле Кадырова и Киркорова.

Хотя, конечно: на вкус и цвет - товарища нет. Может это я не разбираюсь в высоком стиле, или просто с огромными деньгами, меняется взгляд на жизнь и предпочтения в красоте и изысканности.
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1k
RUSSfan 3 минуты назад
А где рабы, бегущие рядом? Обслуживать вельможей кто будет?
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1k
jug 8 минут назад
Вот не нравятся мне роллсы, как-то они топорно выглядят. Гораздо симпатичнее, когда у машины обтекаемая форма.
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22k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
Не ну когда денег хоть жопой жуй, то почему бы и нет, но у меня все же много вопросов, и главный из них - зачем? Машина за 2 лярда, главная задача которой довести из точки А в точку Б две жопы, чтобы на точке Б попить шампанского под зонтиком?
Вот если бы они сделали Ролс Ройс, который выглядит как обычный шикарный Ролс Ройс, но мог при этом, например, плавать как лодка, вот тогда дааа, это было бы реально круто!
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23k
Sergey Полчаса назад
28 лямов, а зонтик в ручную открывать? Фу.
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1k
Mowgley 42 минуты назад
Без данных по краштесту не возьму
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1k
Александр Алехин 57 минут назад
Не знаю, может у них там конечно другие реалии. Но у нас люди которые ездят на Роллс Ройсах никогда не выезжают на них на пикники. Не жарят мясо в жестяном мангале на обочине, не сидят на стульчиках на берегу реки с удочками. Ну т.е. им вот эта хрень вообще по барабану. Вот если бы на этот роллс присобачили титановый отвал для спихивания лохов с обочины - это б зашло скорее всего.
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895
Алексей Гулевич 58 минут назад
там ручка наверное 27,9 млн, а остальное это авто ....
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909
Glassy Час назад
Господи уже и классику изуродовали. Кто рисовал дизайн? Зачем заузили фары на такой массивной морде? Почему из автомобиля сделали мангал? Был стиль, были формы... но нет.
Совсем не трудно отцрицать, что китайский дизайн уже везде.
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9k
☾ Атеист ☽ Час назад
2 лярда за этот тазик?)
Спс, лучше с десяток просто премиумов купить и использовать их по назначению, чем эту бесполезную понтохрень с дорогими часами и бесполезным багажником. Ну и разводят же богатеньких лохов... молодчики, талант!)
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84
Мы Ул Час назад
Взяли и испоганили оригинал:
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96
gollandets 2 часа назад
Это багажник?
Вот багажник!!!
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Вижу это как сравнительно честный способ отъема денег у богатых.
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121
Шурман 2 часа назад
За эти деньги могли еще мангал встроить :) тогда в России он бы был на расхват :)
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1k
max 2 часа назад
Это же сколько наворовать надо что бы её купить. Не каждому губернатору под силу.
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
Возьму себе ведро, на рыбалку гонять)))))))) Холодос как раз под Водямбу, а на обратном пути весь улов в него запихнуть))))))))))))) ржу
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7k
Игорь 2 часа назад
ну вот - подтянулись "знатоки" - машина для лохов, мой хюндай лучше
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Судя по инвентарю, на данной телеге, должен ездить бармен с шеф поваром.
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993
Сергей 2 часа назад
а ещё на нём можно ездить!
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33k
Опаньки 2 часа назад
на таком у нас в Саратове лучше не парковаться на ночь
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