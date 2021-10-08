Rolls-Royce Boat Tail за два миллиарда рублей дебютировал на конкурсе элегантности Villa d'Este

Главное украшение салона — часы в передней панели, созданные в коллаборации с швейцарским часовым домом BOVET 1822 для владельцев Boat Tail. Двое часов — для него и для неё — изготовлены в единственном экземпляре. Благодаря переворачивающемуся корпусу и турбийону их можно как носить на запястье, так и использовать в качестве подвески, настольных или карманных часов, а также разместить в центральной панели Boat Tail.