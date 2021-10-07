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Сотрудники ДПС едва не оказался сбит, пытаясь остановить «Жигули»

Сотрудники ДПС едва не оказался сбит, пытаясь остановить «Жигули» (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   гибдд   дтп   инспектор   
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На трассе под Томском сотрудник ДПС пытался остановить «Жигули», но ехавший позади водитель автомобиля с регистратором исполнил непонятный маневр.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   гибдд   дтп   инспектор   
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4  комментария
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39k
dima423 Час назад
рег мудак какой то, если честно)
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21k
Inter 55 минут назад
куда так спешит рег??
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11k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Вам мигранты из азии заголовки пишут к постам?
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868
Ян 2 часа назад
Сразу заметно в кого автор целился
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