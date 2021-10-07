Сотрудники ДПС едва не оказался сбит, пытаясь остановить «Жигули»

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На трассе под Томском сотрудник ДПС пытался остановить «Жигули», но ехавший позади водитель автомобиля с регистратором исполнил непонятный маневр.
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