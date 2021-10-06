В момент аварии она была трезвой, но не пристегнутой ремнем безопасности. К тому же, не имея лицензии, осуществляла предпринимательскую деятельность – перевозку пассажира. За эти нарушения будет привлечена к административной ответственности.

2021-10-06T11:08:54+03:00