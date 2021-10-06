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В Зеленогорске 47-летняя женщина за рулем Toyota Allion сбила 71-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе со своей собакой.
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В момент аварии она была трезвой, но не пристегнутой ремнем безопасности. К тому же, не имея лицензии, осуществляла предпринимательскую деятельность – перевозку пассажира. За эти нарушения будет привлечена к административной ответственности.
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Я ничего не хочу сказать, но я еще не встречал нормальных водителей женщин! Честно, это чаще всего пи.з.дец...