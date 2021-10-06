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Авария дня. Автомобилистка сбила пенсионера с собакой в Красноярском крае

Авария дня. Автомобилистка сбила пенсионера с собакой в Красноярском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В Зеленогорске 47-летняя женщина за рулем Toyota Allion сбила 71-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе со своей собакой.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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8  комментариев
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9k
Бендер Родригес 3 часа назад
Одна летит, как будто в космосе, другой - идëт как будто сохранился. Итог - одна сядет, другого похоронят. Секунда меняет всю жизнь.
ЗЫ
Я ничего не хочу сказать, но я еще не встречал нормальных водителей женщин! Честно, это чаще всего пи.з.дец...
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Взрослый вроде мужик, за 70 лет дорогу переходить не научился...
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13k
alexis 2 часа назад
Всегда надо держать поправку на дурака, даже на переходе смотреть по сторонам. Берегите себя.
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7k
кот базилий 2 часа назад
Сучара безмозглая.
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25k
Батончик с маком 3 часа назад
Поди х.уй сосала на ходу. Иначе непонятно как можно на пустой дороге не увидеть пешехода.
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9k
ScorpionDS 3 часа назад
Что же там за скорость была, удар очень сильный ...
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