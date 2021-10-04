Страйк из Уфы: водитель устроил массовое ДТП

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Водитель «Лады Калины» при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль и устроил массовое ДТП.
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