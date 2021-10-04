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Страйк из Уфы: водитель устроил массовое ДТП

Страйк из Уфы: водитель устроил массовое ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 13:03
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массове дтп   не уступил   
896
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Водитель «Лады Калины» при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль и устроил массовое ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массове дтп   не уступил   
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6  комментариев
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39k
dima423 3 часа назад
ну как всегда, все изза тупых пропускальщиков)
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Viktor 2 часа назад
Жиробас из за щек не увидел машину .
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1k
max 2 часа назад
Понравилась реакция рега, красиво, без мата.
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