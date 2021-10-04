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В центре Твери 29-летний водитель автомобиля Kia Rio разворачивался через трамвайные пути ине пропустил ехавшего навстречу мотоциклиста.
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https://yandex.ru/maps/14/tver/geo/prospekt_chaykovskogo/8001659/?l=sat,skl&ll=35.910406,56.852809&rl=35.906715,56.855043~-0.000150,-0.003653&z=17https://yandex.ru/maps/14/tver/geo/prospekt_chaykovskogo/8001659/?l=sat,skl&ll=35.910406,56.852809&rl=35.906715,56.855043~-0.000150,-0.003653&z=17
На линейке 407 метров. Пройденных мотоциклистом за 8 секунд.
Посчитаем? 407/8*60*60/1000 = 183.15(км/ч)
Как бэ превышеньице. Учитываем то, что это средняя скорость. То есть перед ударом мотоцикл летел за 200.
Нет, я понимаю, что КИА нарушил. Но я также понимаю, что если бы он туда не поехал то мотоциклист воткнулся в кого-нибудь ещё. И в таком случае мог уйти не один.
даже если 10 метров, то средняя скорость 20 м/с. Это не 50 км/час.
Успел.
ЗЫ виноват, конечно, все равно киа