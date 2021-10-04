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Авария дня. Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Твери

Авария дня. Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Твери (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
1599
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В центре Твери 29-летний водитель автомобиля Kia Rio разворачивался через трамвайные пути ине пропустил ехавшего навстречу мотоциклиста.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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28  комментариев
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189
Киса Кацман 3 часа назад
Пустая дорога ... Как можно было не заметить мот???
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1k
Dmitry Tarasov 5 минут назад
Вот это место:
https://yandex.ru/maps/14/tver/geo/prospekt_chaykovskogo/8001659/?l=sat,skl&ll=35.910406,56.852809&rl=35.906715,56.855043~-0.000150,-0.003653&z=17https://yandex.ru/maps/14/tver/geo/prospekt_chaykovskogo/8001659/?l=sat,skl&ll=35.910406,56.852809&rl=35.906715,56.855043~-0.000150,-0.003653&z=17
На линейке 407 метров. Пройденных мотоциклистом за 8 секунд.
Посчитаем? 407/8*60*60/1000 = 183.15(км/ч)
Как бэ превышеньице. Учитываем то, что это средняя скорость. То есть перед ударом мотоцикл летел за 200.
Нет, я понимаю, что КИА нарушил. Но я также понимаю, что если бы он туда не поехал то мотоциклист воткнулся в кого-нибудь ещё. И в таком случае мог уйти не один.
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45
gaz10 6 минут назад
Очень сожалею но скорость у мота была запредельная. Ехал бы нормально остался бы жив. Вина водителя машины неоспорима. Формально он не уступил дорогу, но оценка скорости мота его подвела.
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21k
Inter 8 минут назад
куда смотрел водила авто???
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13k
Объект реальности 47 минут назад
Если столбы стоят через 25 м, то скорость мота около 50 км/ч, а если 10 м, то еще меньше.
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276
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
вот потому этих на спортах и не надо запоминать, они каждый год новые.
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14k
dimitr Час назад
Зато быстро мчался.
Успел.
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37k
Олег Час назад
Не ходите, ТАМ СЛЕДЫ! С какой целью гаец это говорил? В этом ДТП всё ясно как божий день и особых экспертиз не нужно
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5k
Кирилл Час назад
Почему-то многие обладатели мотоциклов забывают про скоростной режим.
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845
Довер Иванович 2 часа назад
-1
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1k
Андрей Ы. 2 часа назад
Быстро поедешь - медленно понесут.
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−5
dacent 3 часа назад
Ехал бы по правилам (60), остался бы жив. У бмв и абс есть и все остальное. Но нет, я же на главной, за скорость не оштрафуют, сотку набираю за три секунды. Ну и кому он что доказал?
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189
Киса Кацман dacent 2 часа назад
Как смог определить скорость мота, эксперт?
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9k
ScorpionDS 3 часа назад
Был прекрасный обзор и скорость нормальная ...
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246
Юрий Матвеев ScorpionDS 45 минут назад
"нормальная"? да он за 100 летел однозначно

ЗЫ виноват, конечно, все равно киа
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61k
Нанук Паналык 3 часа назад
Классика жанра!Водиле терпения,парню с мота-земля пухом.
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17k
Dr.CrAzY 3 часа назад
поди из этой "отбивной" и никаких органов "на донерство" не осталось...
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112
Шурман Dr.CrAzY 3 часа назад
Глаза , остальное уже все не успели .
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Johnny

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