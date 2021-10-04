Белка устроила склад орехов под капотом внедорожника

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Chevrolet Avalanche, производившийся в период с 2001 по 2013 год, был относительно успешным пикапом в свое время в США, который использовался как для работы, так и для семейного использования. Среди всех характеристик модели до сих пор не раскрыта одна - сколько орехов можно уместить в моторном отсеке?
Владелец огромного внедорожника Chevrolet Avalanche, живущий в Северной Дакоте (США) был очень удивлен, когда обнаружил под капотом своего автомобиля годовой запас грецких орехов.
Машина провела на стоянке всего четыре дня. Этого времени трудолюбивой белке оказалось достаточно, чтобы до отказа заполнить подкапотное пространство внедорожника грецкими орехами. Биллу Фишеру, владельцу автомобиля, пришлось потратить несколько часов на расчистку. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию с семью 20-литровыми ведрами, доверху заполненными орехами.
По словам Билла, пушистый грызун заложил орехами все свободные уголки. Владельцу пришлось не только снять капот, но и изрядно разобрать переднюю часть автомобиля, чтобы достать все орехи. А в это время белка с тревогой наблюдала за происходящим с верхушки дерева. В общей сложности Билл Фишер извлек из-под капота почти 70 килограммов орехов. Однако, даже после этого несколько орехов все еще остались в недрах внедорожника, и при движении слышно, как они перекатываются по раме.
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