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Белка устроила склад орехов под капотом внедорожника

Белка устроила склад орехов под капотом внедорожника (9 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   белка   животные   орехи   
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Chevrolet Avalanche, производившийся в период с 2001 по 2013 год, был относительно успешным пикапом в свое время в США, который использовался как для работы, так и для семейного использования. Среди всех характеристик модели до сих пор не раскрыта одна - сколько орехов можно уместить в моторном отсеке?

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Метки: авто   автомир   автомобили   белка   животные   орехи   
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Александр Ломовицкий 2 часа назад
орехи белке то вернул ?
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