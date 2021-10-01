Двух школьниц сбили в один день и на одной улице в Калининграде

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На улице Горького в Калининграде за один день сбили сразу двух девочек. Оба ДТП запечатлели камеры уличного наблюдения.
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Во втором эпизоде однозначно вина водителя, но если бы девочка не бежала а переходила дорогу и смотрела по сторонам, то, возможно, и обошлось бы. Впрочем, история не знает слова "если".
а второй водятел : вообще быдло безмозглое - впереди пешеходный, в правой полосе машина останавливается перед этим пешеходным, а этот ..андон летит на полной скорости
детки тоже виноваты - нех@й вылетать на проезжую часть!