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Двух школьниц сбили в один день и на одной улице в Калининграде

Двух школьниц сбили в один день и на одной улице в Калининграде (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 11:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Горького в Калининграде за один день сбили сразу двух девочек. Оба ДТП запечатлели камеры уличного наблюдения.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7k
Bubba_Wash 3 часа назад
что же там в головке щёлкает?
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67
Xopc Час назад
Две недели назад был в Калининграде, так ещё в аэропорту таксист предупредил, что у них водители не пропускают пешеходов даже на пешеходном переходе... Да они и друг друга на дороге не пропускают...
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11k
ЕвгенийДончак Час назад
Первая, судя по всему, пыталась, своим "весёлым стартом" на запрещающий сигнал светофора, сыграть в лотерею смерти...


Во втором эпизоде однозначно вина водителя, но если бы девочка не бежала а переходила дорогу и смотрела по сторонам, то, возможно, и обошлось бы. Впрочем, история не знает слова "если".
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−26
буравчик Час назад
буи перед переходом надо ставить что бы на сквозь пробивали ...
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
первый водятел еплом прощёлкал пешеходный и то что кто-то может выбежать
а второй водятел : вообще быдло безмозглое - впереди пешеходный, в правой полосе машина останавливается перед этим пешеходным, а этот ..андон летит на полной скорости
детки тоже виноваты - нех@й вылетать на проезжую часть!
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9k
ScorpionDS 3 часа назад
Вторая, которой 11, вообще смахивает на самоубийство, видимо в школе и родители не рассказывали как дорогу переходить ...
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