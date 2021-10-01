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Кто первый за машиной невесты - тот орел: итог свадебных "покатушек" удивил даже местных жителей

Кто первый за машиной невесты - тот орел: итог свадебных "покатушек" удивил даже местных жителей (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 11:02
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   дтп   покатушки   свадьбы   
2117
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Свадебные традиции, принятые в некоторых регионах России, удивляют и настораживают. Впрочем, если любители стрельбы из авто и быстрой езды по встречке все это проделывают у себя дома, никто возражать не станет. Лишь удивятся и пожмут плечами. Хотя, судя по реакции на видео, даже соотечественники лихих джигитов порой изумляются: "ну и дебилы!"

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Метки: авто   видео   дтп   покатушки   свадьбы   
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18  комментариев
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1k
флоМастер Час назад
ну как их не называть баранами???
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1k
MC 14 минут назад
Черножопые дегенераты. Что с ними со всеми не так?
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1k
Александр Алехин 24 минуты назад
Судя по маневрам он хотел развернуть БМВ как американские полицейские делают в преследовании. Но скорость явно мала при том что вес БМВ больше. Это так не работает.
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10k
Seledochnik Полчаса назад
И не жалко дуракам машины бить..... ладно гнилой 210-й, но бывают машины и подороже....неужели затраты на ремонт оправданы? Им что, премию какую-то дают за первое место?
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956
Сергей Сергеев Полчаса назад
Помнится в 70-х моя двоюродная замуж выходила, так в её кортеже шли аж 3 ГАЗ - 53. Тоже обгоняли друг друга. Ни разу не Кавказ - Нечерноземье, сельская местность.
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20k
Слепой Пью Полчаса назад
Понты дороже денех!
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7k
кот базилий 40 минут назад
Машины ворованые, не жалко.
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7k
Мистер Фикс 43 минуты назад
Борьба была равна
Боролись два говна
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28k
LEPA 46 минут назад
Время идёт,а психология баранов ни,х,у,я не меняется.
Ссылка youtu.be
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39k
dima423 52 минуты назад
это ппц... даже сказать нечего... слово дебилы тут просто огромнейший комплимент)
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35k
Alex 52 минуты назад
Что с обезьян возьмешь?
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1k
Димарик 58 минут назад
Ну вы господа понимаете, что в голове у этих созданий? Верно.....НИЧЕГО. Там пусто.
Хотя нет, там есть понты, глупость, тупость. Жаль только разума нет.
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950
Оксид Бетона Час назад
Ну а чо? Малаццы пацанцы!
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
41k
1k
lihaci Час назад
КамАЗ! КамАЗ им груженный навстречу!
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3k
Азиз Ниязов Час назад
Больные, совсем не думают о безопасности окружающих. Таких изолировать надо.
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