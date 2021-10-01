Кто первый за машиной невесты - тот орел: итог свадебных "покатушек" удивил даже местных жителей

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Свадебные традиции, принятые в некоторых регионах России, удивляют и настораживают. Впрочем, если любители стрельбы из авто и быстрой езды по встречке все это проделывают у себя дома, никто возражать не станет. Лишь удивятся и пожмут плечами. Хотя, судя по реакции на видео, даже соотечественники лихих джигитов порой изумляются: "ну и дебилы!"
В соцсетях удивляются видео, снятым в одной из кавказских республик. В ролике пара машин, сопровождающих авто невесты, соревнуется за право ехать первым. Результат предсказуем.
"Ну и дебилы" - комментирует происходящее девушка, и, кажется, большинство пользователей Сети с ней абсолютно согласны. Выезд на встречную, многократные столкновения с авто соперника - у кого-то день удался на 100%! Интересно, понесет ли суетолог наказание или мальчишку пожурят да отпустят?
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Боролись два говна
Хотя нет, там есть понты, глупость, тупость. Жаль только разума нет.