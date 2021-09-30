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Дизель ушёл в «разнос»: как действовать в данной ситуации

Дизель ушёл в «разнос»: как действовать в данной ситуации (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 12:26
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   дизель   дизельный двигатель   полезно   разнос дизеля   
2139
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Что делать владельцам дизельных автомобилей, если застанет такое произойдет на трассе? Вход только один - ограничить поступление воздуха в двигатель.

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Метки: авто   видео   дизель   дизельный двигатель   полезно   разнос дизеля   
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17  комментариев
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11k
Taximaxi 2 часа назад
У меня ТГМ-4 на перегоне вразнос пошёл. Вот это был трэш! Ещё и маслосажа в трубе полыхнула. Рядом дорога,автобусы. Вечером в посёлке слухи поползли,что тепловоз вместе с машинистом и сцепщиком сгорели нхй. А я успел в машинное метнутся и заслонку воздушную заевшую кулаком со страху закрыть. Турбонасос масло в цилиндры через свой вал погнал. А октановое чист у масла-огого!
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1k
Р Х Час назад
Телогрейку в воздухан. Нас так учили )))
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−5
Фома 2 часа назад
Выключаешь зажигание, включаешь скорость, нажимаешь тормоз и отпускаешь сцепление. Было так 2 раза в этом году на боксере.
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8k
costa 2 часа назад
Дизель в разнос это когда на больших оборотах вместо топлива в цилиндры начинает попадать масло из самого двигателя.
При этом масло работает как дизельное топливо и двигатель разгоняется неконтроллируемо. Это можен быть происходить если масло попадает в мотор через турбину или каким либо другим образом. Дизель перегревается, может заклинить, а может и разрушиться. Единственное что можно сделать это перекрыть доступ воздуха (что этот водитель собственно и сделал, выдрал патрубок из воздушного фильтра и закрыл ладонью).
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39k
dima423 2 часа назад
автор ты хоть бы объяснил для начала че за разнос... или ты думаешь тут форум автомехаников?)
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5k
Roman 2 часа назад
в разнос - это "куда"
вразнос - это "как"

Не показано главное действие: поиск и заказ "нового" двигателя.
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