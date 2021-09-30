Дизель ушёл в «разнос»: как действовать в данной ситуации

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Что делать владельцам дизельных автомобилей, если застанет такое произойдет на трассе? Вход только один - ограничить поступление воздуха в двигатель.
Конечно, "разнос" у современных моторов происходит редко. Только при больших пробегах и неисправной турбине, из-за попадания масла в цилиндры. Следите за состоянием своего автомобиля!
Авторский пост
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При этом масло работает как дизельное топливо и двигатель разгоняется неконтроллируемо. Это можен быть происходить если масло попадает в мотор через турбину или каким либо другим образом. Дизель перегревается, может заклинить, а может и разрушиться. Единственное что можно сделать это перекрыть доступ воздуха (что этот водитель собственно и сделал, выдрал патрубок из воздушного фильтра и закрыл ладонью).
вразнос - это "как"
Не показано главное действие: поиск и заказ "нового" двигателя.