"Луноход" ЛиАЗ-677

Автобус отапливался воздухом поступающим из моторного отсека. Для того, чтобы теплый воздух хорошо поступал в салон, использовался набегающий поток. По этой причине во время движения в салоне было теплее, чем при стоянке. Для Севера выпускалась "арктическая" модели ЛиАЗ-677А/677МС. Эти машины имели яркую окраску, чтобы их было прощё обнаружить с вертолета. Также на них устанавливалась дополнительной теплоизоляцией и двойное остеклением салона.