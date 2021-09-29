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"Луноход" ЛиАЗ-677

"Луноход" ЛиАЗ-677 (8 фото)

Автор:
29 сентября 2021 18:14
Метки: автобусы   интересно   транспорт   факты   
783
8

Предлагаю сегодня вспомнить один из самых массовых автобусов мира - ЛиАЗ-677. Он был неотъемлемой частью советских городов на протяжении многих лет. ЛиАЗ-677 это классика и легенда, это моё и не только моё воспоминание о детстве.

Всего было произведено более 194 тысяч ЛиАЗ-677. Ikarus-260 выпущено 50 тысяч, Mercedes-Benz O305 около 16 тысяч. Единственным соперником по количеству произведённых автобусов является ЛАЗ-695, производство которого перевалило за 200 тысяч.

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Первый опытный ЛиАЗ-677 был выпущен 6 ноября 1962 года. В 1963 году он был представлен Госкомиссии. В 1965 году два опытных ЛиАЗа отправились в пробег по маршруту Москва — Харьков — Новороссийск — Сочи — Тбилиси — Ереван — Орджоникидзе (Владикавказ) — Москва. В 1967 году на Ликинском автобусном заводе начался серийный выпуск нового автобуса в небольших количествах.

У ранних ЛиАЗов-677 кузов обшивался дюралюминиевыми панелями прикреплёнными заклепками. Со временем вместо них стали устанавливать стальные, на сварных соединениях. К середине 80-х годов кузов 677-го окончательно стал стальным на сварке. На заклепках осталась одна деталь, стальную панель с подножкой под водительской дверью.

В отличии от предыдущих отечественных автобусов и троллейбусов, где устанавливали максимум сидячих мест и было мало пространства для проезда стоя. Салон ЛиАЗ-677 был рассчитан, что пассажиры в основном будут ездить стоя. Схема сидячих мест была 2+1 и между креслами был широкий проход. В конце салона была большая площадка. Благодаря этому вместимость ЛиАЗа-677 ровнялась 110 пассажирам.

Автобус отапливался воздухом поступающим из моторного отсека. Для того, чтобы теплый воздух хорошо поступал в салон, использовался набегающий поток. По этой причине во время движения в салоне было теплее, чем при стоянке. Для Севера выпускалась "арктическая" модели ЛиАЗ-677А/677МС. Эти машины имели яркую окраску, чтобы их было прощё обнаружить с вертолета. Также на них устанавливалась дополнительной теплоизоляцией и двойное остеклением салона.

ЛиАЗ-677 стал прорывной машиной. На нём устанавливалась гидромеханическая коробка передач. Другой новинкой стала пневморессорная подвеска обеих осей. Автобус стал одним из первых советских автомобилей, серийно оснащавшихся гидроусилителем руля.

ЛиАЗ-677 был награжден почетным дипломом и золотой медалью Лейпцигской ярмарки как лучший автобус. Поставлялся в ГДР на Кубу, в Монголию и Афганистан. Всего автобус поставлялся в 16 стран. Экспортные ЛиАЗы отличался отделкой потолка и расположением динамиков. Так же был изменена лицевая часть, на ней была установлена хромированная решетка с прямоугольными фарами.

8 августа 1994 года был выпущен последний автобус ЛиАЗ-677. Но штучное производство на заказ, было налажено на нескольких заводах. Официально ЛиАЗ-677 считается снятым с производства в 2004 году.

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Метки: автобусы   интересно   транспорт   факты   
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3k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Самый тёплый автобус.
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7k
JeanLuk 15 минут назад
Теплый, ламповый
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2k
PLT LDR Час назад
Прикольный автобус. В 80х по Владику ходили Икарусы, в 90х стали корейские автобусы закупать... а всё это время по Находке, Партизанску и Уссурийску именно луноходы ходили :) Обажал их.
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273
Тварь 2 часа назад
До сих пор при его упоминании - звон бутылок в голове. )))
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Справа от водителя над движком меня мелким сажали))) ностальгия! Кстати!, носился этот автобус очень даже резво. От улицы Подбельского, через 10 минут ходьбы (может и дальше) в сторону питомника "Лосиного Острова" (не знаю,- существует ли тот зоопарк) они ходили, под 80 легко, а то и больше. Остановок было мало и почти- прямая через лес. ТЁПЛОЕ было время....
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41k
Прораб 2 часа назад
Как же там было уютно. Потом появились Икарусы гармошки, холодные и унылые.
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792
Hard.NET 2 часа назад
Классные городские автобусы )) У меня дед на таком - полжизни проработал, пока на межгород не ушёл )) Не только звук, но и плавность хода - многие современные автобусы так не умеют кочки проглатывать. Пневма, всё-таки )
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Отличный тёплый автобус
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30k
Растрелли В.В. 3 часа назад
Буль-буль, буль-буль.
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12k
Вася 3 часа назад
всё детство и юность на них проездил, в основном оранжевые, на плаванье, на музыку, на стадион итд...на задней площадке при удачном качке до потолка макушкой подбрасывало, звук трансмиссии несравним ни с чем), зимой тепло было, даже в минус 30 на улице
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1k
Михалыч 4 часа назад
скотовозку никогда не забыть.
смотрю фотки, а слышу их незабываемый звук трансмиссии )))
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