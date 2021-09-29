"Луноход" ЛиАЗ-677

Предлагаю сегодня вспомнить один из самых массовых автобусов мира - ЛиАЗ-677. Он был неотъемлемой частью советских городов на протяжении многих лет. ЛиАЗ-677 это классика и легенда, это моё и не только моё воспоминание о детстве.
Всего было произведено более 194 тысяч ЛиАЗ-677. Ikarus-260 выпущено 50 тысяч, Mercedes-Benz O305 около 16 тысяч. Единственным соперником по количеству произведённых автобусов является ЛАЗ-695, производство которого перевалило за 200 тысяч.
Первый опытный ЛиАЗ-677 был выпущен 6 ноября 1962 года. В 1963 году он был представлен Госкомиссии. В 1965 году два опытных ЛиАЗа отправились в пробег по маршруту Москва — Харьков — Новороссийск — Сочи — Тбилиси — Ереван — Орджоникидзе (Владикавказ) — Москва. В 1967 году на Ликинском автобусном заводе начался серийный выпуск нового автобуса в небольших количествах.
У ранних ЛиАЗов-677 кузов обшивался дюралюминиевыми панелями прикреплёнными заклепками. Со временем вместо них стали устанавливать стальные, на сварных соединениях. К середине 80-х годов кузов 677-го окончательно стал стальным на сварке. На заклепках осталась одна деталь, стальную панель с подножкой под водительской дверью.
В отличии от предыдущих отечественных автобусов и троллейбусов, где устанавливали максимум сидячих мест и было мало пространства для проезда стоя. Салон ЛиАЗ-677 был рассчитан, что пассажиры в основном будут ездить стоя. Схема сидячих мест была 2+1 и между креслами был широкий проход. В конце салона была большая площадка. Благодаря этому вместимость ЛиАЗа-677 ровнялась 110 пассажирам.
Автобус отапливался воздухом поступающим из моторного отсека. Для того, чтобы теплый воздух хорошо поступал в салон, использовался набегающий поток. По этой причине во время движения в салоне было теплее, чем при стоянке. Для Севера выпускалась "арктическая" модели ЛиАЗ-677А/677МС. Эти машины имели яркую окраску, чтобы их было прощё обнаружить с вертолета. Также на них устанавливалась дополнительной теплоизоляцией и двойное остеклением салона.
ЛиАЗ-677 стал прорывной машиной. На нём устанавливалась гидромеханическая коробка передач. Другой новинкой стала пневморессорная подвеска обеих осей. Автобус стал одним из первых советских автомобилей, серийно оснащавшихся гидроусилителем руля.
ЛиАЗ-677 был награжден почетным дипломом и золотой медалью Лейпцигской ярмарки как лучший автобус. Поставлялся в ГДР на Кубу, в Монголию и Афганистан. Всего автобус поставлялся в 16 стран. Экспортные ЛиАЗы отличался отделкой потолка и расположением динамиков. Так же был изменена лицевая часть, на ней была установлена хромированная решетка с прямоугольными фарами.
8 августа 1994 года был выпущен последний автобус ЛиАЗ-677. Но штучное производство на заказ, было налажено на нескольких заводах. Официально ЛиАЗ-677 считается снятым с производства в 2004 году.
Источник:
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смотрю фотки, а слышу их незабываемый звук трансмиссии )))