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Парный забег через дорогу в неположенном месте

Парный забег через дорогу в неположенном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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На улице Мосина в Туле 54-летняя женщина вместе с мужчиной перебегала дорогу в неположенном месте и была сбита автомобилем Lada Priora. Пострадавшая доставлена в больницу с различными травмами.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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8  комментариев
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11k
ЕвгенийДончак Час назад
Очень эффектно финишировали бегуны!
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18k
sanchesS80 Полчаса назад
Желтая машина обгоняла с выездом на встречку, а этот джигит обгонял обгоняющего. Может поиметь проблем.
Бегунов не оправдываю.
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253
Пётр Зайко 45 минут назад
слабоумие и... слабоумие
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33k
Опаньки 59 минут назад
То есть, еслт опустить сам факт переБЕГа в неположенном месте, она даже не смотрела в сторону движущегося транспорта ?
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
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