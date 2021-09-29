Парный забег через дорогу в неположенном месте

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На улице Мосина в Туле 54-летняя женщина вместе с мужчиной перебегала дорогу в неположенном месте и была сбита автомобилем Lada Priora. Пострадавшая доставлена в больницу с различными травмами.
За рулем "Приоры" находился 21-летний молодой человек.
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