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Девочка попала под машину по пути в школу

Девочка попала под машину по пути в школу (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 сентября 2021 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Нижнем Тагиле 38-летний водитель на Chevrolet Lacetti сбил школьницу. 11-летняя девочка переходила дорогу вместе со своей подругой по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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lem02 2 часа назад
Это как же так то?
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