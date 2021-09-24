Девочка попала под машину по пути в школу

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В Нижнем Тагиле 38-летний водитель на Chevrolet Lacetti сбил школьницу. 11-летняя девочка переходила дорогу вместе со своей подругой по нерегулируемому пешеходному переходу.
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