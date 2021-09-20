Взгляните на 27-летнюю капсулу времени Chrysler, которую хранили в помещении с микроклиматом

Седан Chrysler Concorde 1994 года выпуска выставлен на продажу, и в его послужном списке только один владелец, который якобы держал его в гараже с климат-контролем на всем протяжении его существования.

0 Источник: На онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу седан Chrysler Concorde выпуска 1994 года. В качестве достоинств продавцы указывают одного владельца, пробег всего в 1,5 тысячи километров и хранение в помещении с возможностью регулирования климата. За «капсулу времени» предлагают сейчас 10 100 долларов.

0 Источник: Седан укомплектован 3,5-литровым V6. В объявлении о продаже характеристики мотора не указываются, но на первом поколении седана Chrysler Concorde такой мотор развивал 214 л.с. и 300 Нм и работал вместе с четырёхдиапазонным «автоматом».

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0 Источник: В оснащение автомобиля входят усилитель руля, электрорегулировки зеркал и кресел, круиз-контроль, кассетная магнитола типоразмера 2DIN с акустикой Infinity и система бесключевого доступа. Чёрно-синий салон отделан велюром и украшен вставками «под дерево».

0 Источник: Причина, по которой седаном всё это время практически не пользовались, не указывается.

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