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Взгляните на 27-летнюю капсулу времени Chrysler, которую хранили в помещении с микроклиматом

Взгляните на 27-летнюю капсулу времени Chrysler, которую хранили в помещении с микроклиматом (15 фото)

Автор:
20 сентября 2021 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Chrysler   Chrysler Concorde   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
551
15
Седан Chrysler Concorde 1994 года выпуска выставлен на продажу, и в его послужном списке только один владелец, который якобы держал его в гараже с климат-контролем на всем протяжении его существования.
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Метки: Chrysler   Chrysler Concorde   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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3  комментария
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1k
Сергей Час назад
Мне кажется,это не тот авто,который стоил бы такого сохрана..Не тот выбор,чтоб получить капсулу времени.
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65k
Варакин Алексей Полчаса назад
Вот именно с такими седанами-прожорливыми,плохоуправляемыми,с фанерным салоном-пиндосы и просрали мировой авторынок.
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6
Максим Час назад
Был у меня такой. в 2001 году. Синий...)
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