Редкий швейцарский внедорожник Monteverdi Safari

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В салоне Andreas Wüest выставили на продажу редкий внедорожник. Модель Safari компания Monteverdi выпустила в 1976 году, как конкурента Range Rover.
Трехдверная модель задумывалась в качестве конкурента Range Rover, а базировалась на шасси американского International Harvester Scout.
Автомобиль оценивается в 79 900 швейцарских франков, что эквивалентно 6,35 миллиона рублей. В России за это сумму можно купить, например, Audi Q8 с бензиновой «шестёркой».
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Основатель компании Monteverdi Питер Монтеверди построил свой первый автомобиль — Monteverdi Special — в 18 лет, используя агрегаты битого Fiat 1100.
Затем он стал основателем компании Monteverdi Binningen Mantzel и занялся проектированием болидов Формулы-Юниор и Формулы-1.
В 1967 году швейцарец заручился поддержкой ателье Frua и предпринял попытку наладить выпуск люксовых машин собственной конструкции, но с американскими моторами.
Внедорожник Safari в линейке Monteverdi появился в 1976 году, причем технически это был International Harvester Scout. От базового авто модель отличалась оригинальным кузовом работы итальянского ателье Carrozzeria Fissore и выбором двигателей: машину можно было оснастить крайслеровским V8 5.2, агрегатом 5.7, либо биг-блоком 7.2, самые топовые версии которого ставили на Dodge Challenger и Plymouth Cuda.
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