Редкий швейцарский внедорожник Monteverdi Safari

Внедорожник Safari в линейке Monteverdi появился в 1976 году, причем технически это был International Harvester Scout. От базового авто модель отличалась оригинальным кузовом работы итальянского ателье Carrozzeria Fissore и выбором двигателей: машину можно было оснастить крайслеровским V8 5.2, агрегатом 5.7, либо биг-блоком 7.2, самые топовые версии которого ставили на Dodge Challenger и Plymouth Cuda.