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Редкий швейцарский внедорожник Monteverdi Safari

Редкий швейцарский внедорожник Monteverdi Safari (13 фото)

Автор:
13 сентября 2021 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Monteverdi   Monteverdi Safari   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
394
13
В салоне Andreas Wüest выставили на продажу редкий внедорожник. Модель Safari компания Monteverdi выпустила в 1976 году, как конкурента Range Rover.
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Метки: Monteverdi   Monteverdi Safari   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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1  комментарий
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21
Decamerone 3 часа назад
Самым лучшим внедорожником был советский Запорожец, если и застревал то легко перемещался ручным способом).
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