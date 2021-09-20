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Под Калининградом пожиилой велосипедист не спешился на зебре и поплатился

Под Калининградом пожиилой велосипедист не спешился на зебре и поплатился (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 13:09
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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В городе Светлом 21-летний водитель Volkswagen сбил 84-летнего велосипедиста, который не спешился на пешеходном переходе.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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23  комментария
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14k
dimitr 50 минут назад
Ну, не знаю...
Автомобиль даже не тормозил перед переходом, пешеход был бы под колёсами так же, как и велосипедичт
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63k
Viktor Полчаса назад
Я лет так (не помню скока) назад, тоже завалил на ПП велосипедиста и когда приехали менты, я сразу спросил - имел право ехать? Нет, не имел. Всё, проблем не было! А теперь у нас разрешили, но не быстрее пешехода и не мешая им (пешеходам), один хрен - гоняют как угорелые!
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570
Сергей Ковалев Полчаса назад
Мальчик сказал: "Как только я увидел велосипедиста, я предпринял экстренное торможение". но судя по видео велосипедиста он увидел только у себя на капоте...
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11k
Taximaxi 43 минуты назад
Хорошо,что хоть дети не выбежали. Этот в глаза сношающийся петух всех бы переехал и кукарекал бы потом гордо,про неубедившихся в том,что едет педераст.
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2k
Gelosum 51 минуту назад
даже , если б спешился - было бы тоже самое.
Спешиваться нужно, что б не пересекать ПП со высокой скоростью. А тут скорость велика была как у пешика.
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27k
lem02 Час назад
Напишут обоютку, но деду еще лечение оплатят.
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3k
Иван Час назад
Ну так ч(м)удак за рулём наверное даже на дорогу не смотрел.
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