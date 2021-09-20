Под Калининградом пожиилой велосипедист не спешился на зебре и поплатился

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В городе Светлом 21-летний водитель Volkswagen сбил 84-летнего велосипедиста, который не спешился на пешеходном переходе.
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Автомобиль даже не тормозил перед переходом, пешеход был бы под колёсами так же, как и велосипедичт
Спешиваться нужно, что б не пересекать ПП со высокой скоростью. А тут скорость велика была как у пешика.
Так что старый пердун испортил жизнь автомобилисту.
Я говорю о чем вижу. Если бы дед спешился, то можно было бы решить, что у него есть головной мозг.