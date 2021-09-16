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Блогер Mellstroy устроил танцы на капотах арендованных авто и "напрыгал" на пять миллионов ущерба

Блогер Mellstroy устроил танцы на капотах арендованных авто и "напрыгал" на пять миллионов ущерба (4 фото + 4 видео)

Автор:
16 сентября 2021 12:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ferrari   Mellstroy   Rolls Royce   авто   мажоры   попрыгали   шоу бизнес   
3389
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Владелица автопроката была в шоке, когда увидела, во что превратились ее Rolls-Royce, Lamborghini Urus и Ferrari. Что характерно, платить за испорченные машины герой дня отказался.

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Метки: Ferrari   Mellstroy   Rolls Royce   авто   мажоры   попрыгали   шоу бизнес   
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49  комментариев
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34k
Антон 2 часа назад
Очередное из жизни уродов. Деградация и дегенерация!
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8k
KAUSTIC Минуту назад
Просто сказочный м..дак....
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9k
Majul 9 минут назад
1. Кто вообще этот имбецил?
2. У этого существа мозги в принципе есть или у него в голове копилка?
3. Как спать спокойно увидев, эту "женщину"? Там натуральное вообще что-то есть или это кукла пластиковая?
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3k
vorkuta-72 11 минут назад
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3k
Юрий Злой 15 минут назад
блогер попрыгал по ее машинам, а вот кто попрыгал по ее [мат]....у ??
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1k
kotkot 18 минут назад
Тачки застрахованы, так что блохер не отбрыкается... А по делу, ему бы в тихаря ноги поломать кувалдой..
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1k
Alex Trahtenberg 20 минут назад
Мирославе сил, терпения и юристов а [мат] после выплаты всей суммы долга - дырку в голове
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31k
turyst Полчаса назад
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10k
Джон Уик Полчаса назад
Она от накачки не лопнет?
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10k
K7OO 36 минут назад
Тот случай, когда оба хуже. С этим танцором и так все понятно. Но и эта бабца особого сочувствия не вызывает. Это все равно, что сдать квартиру в аренду под наркоманский притон, а потом возмущаться, что твою хату превратили в говно.
Нормальный человек услугами этого проката пользоваться не будет. Богатые сами себе такие тачки покупают. А в аренду их берет или жулье для того, чтобы кого-то развести, или безмозглые понторезы, которые могут еще и не такое учудить. А если твой бизнес ориентирован на такой рискованный контингент, то и нехрен жаловаться, это для тебя нормальная рабочая ситуация.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
823
35k
Лесли 🥰 56 минут назад
Если человек долб*ое*б то это не лечится!
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Судя по роже этой бабищи, он в тот день на её морде тоже попрыгал ))) Где калькуляция?
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6k
Игорь Час назад
идет по проторенной многими ему подобными дорожке - предстоящий финал то же примерно понятен (привет от "дяди Миши")
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
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123
Flexx U Час назад
Почему я вижу это дно здесь???
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2k
Сергей Час назад
Весьма странный поступок.
А у неё на лице кто танцевал?
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664
RUSSfan Час назад
Этот своей смертью не умрет
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29k
Растрелли В.В. Час назад
Я так понимаю, этот кадр пьёт шампанское по утрам и он не аристократ )
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125k
Аааа 2 часа назад
Обоих отправить лес валить.
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8k
Rus77 2 часа назад
Дегенерат...
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