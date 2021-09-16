Блогер Mellstroy устроил танцы на капотах арендованных авто и "напрыгал" на пять миллионов ущерба

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Владелица автопроката была в шоке, когда увидела, во что превратились ее Rolls-Royce, Lamborghini Urus и Ferrari. Что характерно, платить за испорченные машины герой дня отказался.
Андрей Бурим, известный под ником Мелстрой (Mellstroy), снова отличился. Взяв с друзьями в аренду три авто известных и дорогих брендов, он как следует покуражился. Приняв " на грудь", компания устроила танцы на капотах машин.
На видео под крики собравшихся поклонников блогера он скачет по капоту красного Ferrari, а его приятель в это время выделывает па на крыше спорткара.
Владелица автопарка, увидев в соцсетях выходки молодых людей, пришла в ужас. В своем Инстаграм Мирослава Тихаова заявила, что она эту ситуацию просто так не оставит.
Тиханова заявила, что предварительный осмотр авто был неутешителен: выяснилось, что на Ferrari придется менять крышу, защитную плёнку и торпеды. Да и Rolls-Royce, по словам автовладелицы, также получил повреждения, и в нем придется заменить капот и крылья. Эти работы бизнесвумен оценила в пять миллионов рублей. В свое подтверждение автовладелица показала калькуляцию, сделанную дилерами.
Тиханова рассказала, что арендаторы автомобиля по какой-то причине не присутствовали на процедуре оценки повреждений, хотя были предупреждены об этом. После выложенных в Инстаграм постов в адрес женщины стали поступать угрозы. А когда она озвучила сумму ущерба, появился, наконец, арендатор - молодой человек по имени Ильдар, который обвинил автовладелицу в краже денег, оставленных в машине и заявил, что никаких повреждений на авто нет.
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни утверждают, что Тиханова сама не прочь попиариться за счет блогера, другие справедливо возмущаются "мажорами", которые используют любую возможность для хайпа.
Автовладелица намерена идти до конца и готовит иск в суд.
Автовладелица намерена идти до конца и готовит иск в суд.
Примечательно, что в октябре 2020 года стримера обвинили в избиении в прямом эфире девушки, но он каким-то волшебным образом сумел избежать наказания, отделавшись общественными работами. Попустительство дало свои плоды. P.S. Возможно, Mellstroy не захотел быть фигурантом еще одного судебного дела и оплатил ремонт одного авто.
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2. У этого существа мозги в принципе есть или у него в голове копилка?
3. Как спать спокойно увидев, эту "женщину"? Там натуральное вообще что-то есть или это кукла пластиковая?
Нормальный человек услугами этого проката пользоваться не будет. Богатые сами себе такие тачки покупают. А в аренду их берет или жулье для того, чтобы кого-то развести, или безмозглые понторезы, которые могут еще и не такое учудить. А если твой бизнес ориентирован на такой рискованный контингент, то и нехрен жаловаться, это для тебя нормальная рабочая ситуация.
А у неё на лице кто танцевал?