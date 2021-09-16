Блогер Mellstroy устроил танцы на капотах арендованных авто и "напрыгал" на пять миллионов ущерба

Тиханова рассказала, что арендаторы автомобиля по какой-то причине не присутствовали на процедуре оценки повреждений, хотя были предупреждены об этом. После выложенных в Инстаграм постов в адрес женщины стали поступать угрозы. А когда она озвучила сумму ущерба, появился, наконец, арендатор - молодой человек по имени Ильдар, который обвинил автовладелицу в краже денег, оставленных в машине и заявил, что никаких повреждений на авто нет.

2021-09-16T12:35:23+03:00