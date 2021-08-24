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Моторхоум команды Scuderia Ferrari продадут с аукциона: им пользовались самые знаменитые гонщики

Моторхоум команды Scuderia Ferrari продадут с аукциона: им пользовались самые знаменитые гонщики (14 фото)

Автор:
24 августа 2021 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Scuderia Ferrari   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   моторхоум   
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Аукционный дом Finarte ищет нового владельца для автодома, который когда-то принадлежал гоночной команде Ferrari F1. Конюшня использовала моторхоум 8 лет с 1993 года, и имя Михаэля Шумахера упоминается рядом с другими известными гонщиками, которые раньше жили внутри.

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Метки: Ferrari   Scuderia Ferrari   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   моторхоум   
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1  комментарий
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Олег Час назад
это для фетишистов? Нюхать диван на котором сидела знаменитость
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