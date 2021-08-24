Моторхоум команды Scuderia Ferrari продадут с аукциона: им пользовались самые знаменитые гонщики

306
14
Аукционный дом Finarte ищет нового владельца для автодома, который когда-то принадлежал гоночной команде Ferrari F1. Конюшня использовала моторхоум 8 лет с 1993 года, и имя Михаэля Шумахера упоминается рядом с другими известными гонщиками, которые раньше жили внутри.
Моторхоум, сохранившийся в оригинальном состоянии, но дополненный современными технологиями вроде спутникового телевидения и интернета, предварительно оценили в 170–210 тысяч евро, что соответствует 14,8–18,2 миллиона рублей.
Моторхоум Iveco, построенный на базе туристического автобуса Domino Orlandi HD, многое повидал на своём веку. Команда Scuderia Ferrari использовала машину в сезонах с 1993 по 1997 и с 1998 по 2005 год, а среди пилотов, отдыхавших в нём, были Жан Алези, Герхард Бергер, Михаэль Шумахер, Эдди Ирвайн и Рубенс Баррикелло. Кроме того, моторхоумом пользовались тогдашние руководители «конюшни» — Жан Тодт, Росс Браун и Стефано Доменикали.
В салоне кемпера установлены мебельные гарнитуры, несколько кресел со столиками, два дивана, обеденный стол и большая кровать. Вдобавок есть туалет, кондиционер, спутниковое телевидение и интернет. Впрочем, в то время все автобусы Феррари были оснащены подобным образом. И один из них в 2018 году на аукционе Bonhams продали за 103 500 евро, или девять миллионов рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Новый трейлер Airstream Pottery Barn Special Edition идеально подходит для глэмпинга
- Причудливый и необычный автодом Heku Car Camp на базе Opel Kadett
- Раритетный аэродинамичный кемпер Vixen TD 21
- Трехколесный электрический дом на колесах из Китая продается по цене дешевле Lada Granta
- Владелец автодома застрял на горной дороге и неделю ждал помощи, ночуя на улице
14
Понравилось14