Моторхоум команды Scuderia Ferrari продадут с аукциона: им пользовались самые знаменитые гонщики

В салоне кемпера установлены мебельные гарнитуры, несколько кресел со столиками, два дивана, обеденный стол и большая кровать. Вдобавок есть туалет, кондиционер, спутниковое телевидение и интернет. Впрочем, в то время все автобусы Феррари были оснащены подобным образом. И один из них в 2018 году на аукционе Bonhams продали за 103 500 евро, или девять миллионов рублей.