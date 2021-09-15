Американец приспособил Ferrari 308 GTB для путешествий и колесит по штатам

Ещё на двухдверке установлены дополнительные фары и длинная антенна — вероятно, для автомобильной радиостанции. В новом багажнике можно заметить канистры. Они с топливом — в одном из постов владелец спорткара рассказал, что на одном баке порой он проезжает всего около 320–360 километров, чего недостаточно для длительных переездов.