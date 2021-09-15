FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8410 постов • 742 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Американец приспособил Ferrari 308 GTB для путешествий и колесит по штатам

Американец приспособил Ferrari 308 GTB для путешествий и колесит по штатам (12 фото)

Автор:
15 сентября 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari 308 GTB   авто   автомир   автомобили   автопутешествие   
475
12
Брайан из США путешествует по своей стране за рулем классического Ferrari и публикует фотоотчеты в Instagram. Для поездок он выбрал н выбрал 308 GTB, выпущенный еще в 1975–1985 годах.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ferrari   Ferrari 308 GTB   авто   автомир   автомобили   автопутешествие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Дрочер Полоумный 7 минут назад
Зачем на фары кресты клеют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Олег Час назад
долбанутым нет покоя. Пендос не догадывается что для бездорожья имеются другие автомобили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно Не протиснулся: владелец Ferrari Roma застрял в итальянском переулке Не протиснулся: владелец Ferrari Roma застрял в итальянском переулке Ferrari LaFerrari за 4 миллиона долларов, окрашенный уникальной краской Giallo Triplo Strato Ferrari LaFerrari за 4 миллиона долларов, окрашенный уникальной краской Giallo Triplo Strato Ferrari California Spider Competizione 1959 — гоночный автомобиль Золотого века автоспорта за 12 миллионов долларов Ferrari California Spider Competizione 1959 — гоночный автомобиль Золотого века автоспорта за 12... Красавица в синем цвете: уникальный Ferrari F40 1989 года Красавица в синем цвете: уникальный Ferrari F40 1989 года Моторхоум команды Scuderia Ferrari продадут с аукциона: им пользовались самые знаменитые гонщики Моторхоум команды Scuderia Ferrari продадут с аукциона: им пользовались самые знаменитые гонщики
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

156444



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Коза и петух отбили курицу у ястреба
2
66
Коза и петух отбили курицу у ястреба
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
5
242
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомир#Россия#история#животные#аварии#авто аварии#СССР#новости#авария дня
#интересно#прикол#картинки#позитив#факты#дтп#подборка#фотографии#Разное#прошлое
#автомобили#фото#люди#ynews#в мире#мигранты#Москва#кино#полиция#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться