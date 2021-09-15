Американец приспособил Ferrari 308 GTB для путешествий и колесит по штатам

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Брайан из США путешествует по своей стране за рулем классического Ferrari и публикует фотоотчеты в Instagram. Для поездок он выбрал н выбрал 308 GTB, выпущенный еще в 1975–1985 годах.
Владелец по имени Брайан подготовил янгтаймер к путешествиям, теперь он больше похож на раллийную машину. В частности, на задней части закреплён металлический каркас, который играет роль дополнительного багажника, а недавно были заменены штатные колёса — на диски раллийного стиля и шины Pirelli с высоким профилем и «зубастым» протектором.
Ещё на двухдверке установлены дополнительные фары и длинная антенна — вероятно, для автомобильной радиостанции. В новом багажнике можно заметить канистры. Они с топливом — в одном из постов владелец спорткара рассказал, что на одном баке порой он проезжает всего около 320–360 километров, чего недостаточно для длительных переездов.
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Брайан отправился в путешествие по пяти штатам, общее время в пути должно составить четыре месяца. За последние несколько дней он опубликовал множество постов из штатов Колорадо и Аляска.
Модель 308 предлагалась в двухдверном варианте GTB и с кузовом тарга в версии GTS. Оснащались спорткары 2,9-литровым двигателем V8 в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Были подготовлены три раллийные версии, в том числе для легендарной Группы B.
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