368
1
2
На трассе Нижний Новгород - Саратов 60-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris сбил дорожного рабочего. 33-летний пострадавший скончался на месте.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Иномарка, ехавшая впереди, увернулась от стоящего посреди дороги мужчины в спецодежде. Водитель «корейца» не успел среагировать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Хабаровске автомобилист сбил пенсионеров и скрылся с места ДТП
- Авария дня. Смертельный выход из трамвая
- Авария дня. Момент смертельного ДТП у метро «Октябрьское Поле» в Москве
- Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару
- Авария дня. В Архангельска ребенок на самокате попал под колеса пожарного автомобиля
16
Понравилось16
Новости партнёров
Теперь один в могиле, второй возможно будет сидеть за убийство, отвечать должен тот кто отвечал за дорожные работы.
Мне всегда интересно,как подобные индивидуумы ,доживают до 33-х лет!