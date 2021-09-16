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Авария дня. В Пензенской области погиб дорожный рабочий

Авария дня. В Пензенской области погиб дорожный рабочий (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 сентября 2021 11:31
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На трассе Нижний Новгород - Саратов 60-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris сбил дорожного рабочего. 33-летний пострадавший скончался на месте.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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8  комментариев
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9k
ScorpionDS Час назад
Почему не были выставлены знаки ведутся дорожные работы?

Теперь один в могиле, второй возможно будет сидеть за убийство, отвечать должен тот кто отвечал за дорожные работы.
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svarog19692007 3 минуты назад
Как в детстве говорили - Сам дурак ! Человека под суд подвел !
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194
svarog19692007 2 минуты назад
Мне показалось , или он стоял спиной к направлению движения ?
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59k
Нанук Паналык 51 минуту назад
Никуя себе!

Мне всегда интересно,как подобные индивидуумы ,доживают до 33-х лет!
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3k
Max Lu Час назад
мда... и ни одного знака что ведутся ремонтные дороги
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
Перед местом выполнения работ должны выставляться указатели.

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