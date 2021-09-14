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Вечером 13 сентября, на парковке у торгово-развлекательного центра экипаж ДПС заметил белый сидан Toyota Premio, водитель которого нарезал "пончики". Полицейские потребовали лихача остановиться, однако тот попытался скрыться и разбился на Академическом мосту.
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На мосту легковушка столкнулась с подметально-уборочной техникой, которая чистила дорожное полотно. За рулем седана находился 24-летний местный житель. Он погиб на месте.
Установлено, что погибший никогда не получал водительского удостоверения, автомобиль не зарегистрирован должным образом в подразделении ГИБДД.
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