FISHKINET
Сообщество Аварии 4766 постов • 472 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Иркутске молодой парень погиб при попытке скрыться от полиции

Авария дня. В Иркутске молодой парень погиб при попытке скрыться от полиции (1 фото + 3 видео)

Автор:
14 сентября 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
669
1
3
Вечером 13 сентября, на парковке у торгово-развлекательного центра экипаж ДПС заметил белый сидан Toyota Premio, водитель которого нарезал "пончики". Полицейские потребовали лихача остановиться, однако тот попытался скрыться и разбился на Академическом мосту.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Погоня   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
winergy2012 Час назад
Сколько жизней спас этот...Ну вы поняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Минуту назад
Шикарный долбоящер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Олег Минуту назад
Если-бы стреляли раньше, то идиот мог-бы пожить. А так- не жалко вообще. Только подметалке проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
avix 46 минут назад
Последнее видео тоже гонщиком снималось. Надпись на приборной панели, "Левый ряд мой, правый общий" И всё в каких-то космических индикаторах, как из Форсажа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
399
SerGoGo Час назад
Хорошо, что никто не пострадал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Час назад
Умер как и жил! Так что кто мы такие, что бы осуждать его? Ушел и никого не прихватил за собой, выбрал технику покрепче, а не столб. А то ведь мог освещения лишить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно Авария дня. В ДТП с маршруткой и «Приорой» погиб мужчина Авария дня. В ДТП с маршруткой и «Приорой» погиб мужчина Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП Авария дня. У легкового автомобиля срезало крышу в результате ДТП под Ростовом Авария дня. У легкового автомобиля срезало крышу в результате ДТП под Ростовом Авария дня. Три человека погибли, толкая сломавшийся ВАЗ Авария дня. Три человека погибли, толкая сломавшийся ВАЗ Авария дня. Супруги-байкеры разбились в Подмосковье Авария дня. Супруги-байкеры разбились в Подмосковье
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

334247



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неизвестные факты о "Звездных войнах"
3
28
Неизвестные факты о "Звездных войнах"
Старые советские парты
6
91
Старые советские парты
Рекордная жара и рекордные пожары: чего ждать дальше
Рекордная жара и рекордные пожары: чего ждать дальше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Макдональдс отдыхает
2
30

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомобили#люди#картинки#подборка#дтп#позитив#животные#приколы#новости
#интересно#факты#СССР#Россия#в мире#знаменитости#фото#фотографии#смех#прошлое
#прикол#автомир#история#ynews#аварии#кино#авто аварии#дети#найдено на ebay#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться