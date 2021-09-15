На чем ездили копы в восьмидесятых: Chevrolet Malibu пенсильванской полиции

До конца восьмидесятых машина работала в патрульной службе, после чего её списали и продали на вторичном рынке, а в 2008 году, узнав историю машины, владелец решил вернуть ей аутентичный вид и все присущие ему аксессуары. Так что старик Шевроле теперь при форме, хоть и на пенсии.