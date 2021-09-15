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На чем ездили копы в восьмидесятых: Chevrolet Malibu пенсильванской полиции

На чем ездили копы в восьмидесятых: Chevrolet Malibu пенсильванской полиции (18 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Chevrolet Malibu   авто   автомир   автомобили   полицейский автомобиль   
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Уверен, друзья, многие вспомнят сейчас эту машину. Редкий американский кинофильм – боевик, снятый в восьмидесятых обходился без сцен полицейских погонь, в которых участвовал Шевроле Малибу на службе закона. И уж точно, мало кому хотелось оказаться там на заднем сидении.

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Метки: Chevrolet   Chevrolet Malibu   авто   автомир   автомобили   полицейский автомобиль   
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3k
Outcast 3 часа назад
Уаз 469 (бобик)
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13k
куджо Час назад
Минимум отличий от Каприза...
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