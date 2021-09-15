На чем ездили копы в восьмидесятых: Chevrolet Malibu пенсильванской полиции

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Уверен, друзья, многие вспомнят сейчас эту машину. Редкий американский кинофильм – боевик, снятый в восьмидесятых обходился без сцен полицейских погонь, в которых участвовал Шевроле Малибу на службе закона. И уж точно, мало кому хотелось оказаться там на заднем сидении.
На первый взгляд кажется, что это обычный седан, на который поцепили мигалку, рацию, и прочую атрибутику. С киношными машинами возможно так и было, но реальная полицейская версия имеет массу отличий.
Этот Chevrolet Malibu 1983 выпуска с завода оснащался так называемым пакетом 9С1. Этот код обозначает набор опций специального оборудования и доработок для транспорта, использовавшегося полицейскими.
Начнем пожалуй с самого главного. У злодеев, как правило мощные и быстрые машины, поэтому для погони за ними хорошим парням тоже нужны были лошадиные силы, в большом количестве и с хорошим запасом.
Под капотом восьмицилиндровый пятилитровый 305ci с четырёхкамерным карбюратором, усиленным механизмом газораспределения, более объемным радиаторами охлаждения воды и масла.
Дополнительно установлен радиатор охлаждения жидкости гидроусилителя, тормозная система с более мощным усилителем и усиленными суппортами передних дисковых тормозов. Задние остались барабанными. Подвеска, разумеется, так же усиленная.
Коробка передач автоматическая, трёхступенчатая, редуктор заднего моста с передаточным числом 2.73. Карданный вал так же усиленный.
Полицейские машины нередко заканчивали свой путь колёсами вверх не только в фильмах, поэтому усилители стоек и крыши были там в обязательном порядке. Так же усиливалась рама на кручение.
Заглянем теперь в салон, в отличие от гражданских версий, салон патрульных Chevrolet Malibu очень простой, с тканево –виниловой обивкой сидений и дверей. Покрытие пола из материала, чем-то напоминающего прорезиненный брезент. Всё сделано для быстрой и лёгкой мойки салона.
Спереди по центру пульт управления системой Period, включавшей в себя радиостанцию, громкоговоритель, управление мигалкой и еще что-то, мне не известное. Магнитола и радио с завода не ставились, но есть кондиционер.
Замки задних дверей блокируются спереди кнопкой, открыть двери изнутри невозможно потому что ручек нет, стекло так же не опускается.
До конца восьмидесятых машина работала в патрульной службе, после чего её списали и продали на вторичном рынке, а в 2008 году, узнав историю машины, владелец решил вернуть ей аутентичный вид и все присущие ему аксессуары. Так что старик Шевроле теперь при форме, хоть и на пенсии.
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