FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8013 постов • 721 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Безупречный McLaren F1 с минимальным пробегом будет продан более чем за 15 миллионов долларов

Безупречный McLaren F1 с минимальным пробегом будет продан более чем за 15 миллионов долларов (21 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   McLaren F1   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
177
21
1
Компания McLaren построила всего 106 экземпляров F1, из них только 64 были дорожными моделями. Он по праву считается одним из самых культовых суперкаров, когда-либо созданных человечеством, и за последнее десятилетие цены на них подскочили более чем на 500 процентов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: McLaren   McLaren F1   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год Страсть блондинки! Жительница Колорадо коллекционирует спорткары McLaren Страсть блондинки! Жительница Колорадо коллекционирует спорткары McLaren Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу Очень дорого! Шедевр от McLaren, который в настоящее время продается в США Очень дорого! Шедевр от McLaren, который в настоящее время продается в США Первый в истории McLaren P1 будет продан на предстоящем аукционе в Сильверстоуне Первый в истории McLaren P1 будет продан на предстоящем аукционе в Сильверстоуне McLaren 720S Le Mans— спецверсия в честь 25-ой годовщины победы в Ле-Мане McLaren 720S Le Mans— спецверсия в честь 25-ой годовщины победы в Ле-Мане
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152374



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Двойная планета, "анти-Плутон", "планета-волчок" и другие занимательные объекты в нашей Солнечной системе
5
16
Двойная планета, "анти-Плутон", "планета-волчок" и другие занимательные объекты в...
Волосы в еде, нападение на туристов и нулевой сервис: пост о крымской жадности
2
585
Волосы в еде, нападение на туристов и нулевой сервис: пост о крымской жадности
﻿
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#приколы#дтп#автомобили#фотографии#забавно#сша#Россия#смешно
#фото#прикол#картинки#история#люди#авто аварии#подборка приколов#подборки#прикольные фото#шутка
#подборка#животные#аварии#интересное#автомир#в мире#подборка фото#Разное#комментарии#кино

На что жалуетесь?

Вернуться