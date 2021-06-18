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Компания McLaren построила всего 106 экземпляров F1, из них только 64 были дорожными моделями. Он по праву считается одним из самых культовых суперкаров, когда-либо созданных человечеством, и за последнее десятилетие цены на них подскочили более чем на 500 процентов.
На аукционе Gooding, который пройдёт в августе в американском Пеббл Бич, будет выставлен на продажу уникальный экземпляр суперкара McLaren F1 образца 1995 года. Купе проехало всего 387 километров и почти не появлялось на публике, но уникальным этот экземпляр делает цвет его кузова. Ожидаемую цену аукционный дом не называет, но издание Motor1 предполагает, что она превысит 15 миллионов долларов.
Суперкар с номером шасси 029 стал 25-м по счёту из всей собранной партии в 64 машины для дорог общего пользования. Это единственный McLaren F1, выкрашенный в особый цвет кузова Creighton Brown (цвет назван в честь одного из руководителей компании), а его интерьер отделан кожей в сочетании светло- и тёмно-коричневых оттенков.
Купе построили для заказчика-коллекционера из Японии, но со временем автомобиль перевезли в США. Аукционисты утверждают, что суперкар находится в исключительно сохранном состоянии: к примеру, он до сих пор «обут» в оригинальные покрышки Goodyear Eagle F1. Дело в том, что по данным аукционного дома это экземпляр с самым скромным пробегом среди всех существующих McLaren F1, когда-либо выставлявшихся на продажу.
Помимо самого автомобиля, продавцу достанется ещё и целый набор фирменных аксессуаров. В их числе, к примеру, набор гаечных ключей, сделанных из титана с золотистым покрытием, ящик для инструментов, комплект оригинальных сумок и чемоданов, а также памятный хронометр от компании TAG Heuer.
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