Купе построили для заказчика-коллекционера из Японии, но со временем автомобиль перевезли в США. Аукционисты утверждают, что суперкар находится в исключительно сохранном состоянии: к примеру, он до сих пор «обут» в оригинальные покрышки Goodyear Eagle F1. Дело в том, что по данным аукционного дома это экземпляр с самым скромным пробегом среди всех существующих McLaren F1, когда-либо выставлявшихся на продажу.