Ультраредкая гаражная находка BMW 507 1957 года выпуска продана за 2,4 миллиона евро

Mercedes 300 SL был главным конкурентом в США, но непомерно высокая цена на 507 была причиной раннего завершения его карьеры. Как было сказано выше, с 1955 по 1959 год было выпущено всего 254 экземпляра. Один из них, принадлежавший одной и той же семье более сорока лет, недавно был удачно реализован.