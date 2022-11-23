Ультраредкая гаражная находка BMW 507 1957 года выпуска продана за 2,4 миллиона евро

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Редкий BMW 507, хранившийся в одной семье в течение сорока трех лет, только что был продан на аукционе за 2,38 миллиона евро. Всего было выпущено 254 экземпляра этого ныне ценного родстера.
Родстер 507 сегодня является одним из самых желанных автомобилей BMW, и со временем он приобрел историческое значение для марки. Но несколько звезд, которые владели 507-м, в том числе Элвис Пресли или Ален Делон, иногда заставляют людей забыть, что модель потерпела неудачу с коммерческой точки зрения для немецкого производителя.
Mercedes 300 SL был главным конкурентом в США, но непомерно высокая цена на 507 была причиной раннего завершения его карьеры. Как было сказано выше, с 1955 по 1959 год было выпущено всего 254 экземпляра. Один из них, принадлежавший одной и той же семье более сорока лет, недавно был удачно реализован.
Производство BMW 507 было разделено на две серии, первая из которых производилась до июня 1957 года. Примером здесь является серия 2, узнаваемая, в частности, по крышке топливного бака, расположенной на правом заднем крыле.
Это один из тринадцати новых 507-х, доставленных в Венесуэлу. Его первым владельцем был американский бизнесмен Лестер Стеббинс, который жил в Каракасе, когда заказал свой авто. Покинув завод с голубым кузовом и дополнительной жесткой крышей, Стеббинс перекрасил машину в белый цвет. Позже Стеббинс "взял" с собой свой BMW, когда переехал в Канаду в 1961 году.
Восемнадцать лет спустя он продал его некоему Джеку Кроку, перекрасивший авто в синий металлик из каталога Pontiac, который он "носит" до сих пор. Вскоре после этого, в сентябре 1979 года, автомобиль был куплен Германом Болдом, который увлекался BMW 507 вместе со своими братьями.
Машина считалась резервной на случай, если 507-е других братьев выйдут из строя. Машина хранилась в сухом помещении с регулярным обслуживанием и запуском.
Этот BMW 507 с номером шасси 70059 на ходу и по-прежнему имеет свой оригинальный 150-сильный 3,2-литровый двигатель V8, диски Rudge, жесткую крышу, а также аксессуары, такие как набор инструментов и документация.
Стоит отметить, что один из 507-х, был продан на аукционе в 2018 году за 5 миллионов евро. Вот такая она классика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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