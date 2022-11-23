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Ультраредкая гаражная находка BMW 507 1957 года выпуска продана за 2,4 миллиона евро

Ультраредкая гаражная находка BMW 507 1957 года выпуска продана за 2,4 миллиона евро

Автор:
23 ноября 2022 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   BMW 507   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Редкий BMW 507, хранившийся в одной семье в течение сорока трех лет, только что был продан на аукционе за 2,38 миллиона евро. Всего было выпущено 254 экземпляра этого ныне ценного родстера.

Источник:

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Метки: BMW   BMW 507   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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