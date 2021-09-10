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Женщина за рулем ВАЗовской "десятки", увидев мигающий сигнал светофора, применила экстренное торможение. Следовавший позади водитель среагировать не успел.
Алексей Кошкин сообщает: "Подстава на улицах г.Шумерля. Перекресток Щебакова-Октяборяская. применила экстренное торможение. чем создала аварийную ситуацию на ровном месте."
Момент столкновения
Последствия ДТП
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А девушке вообще пофиг, скажет что кошку увидела, вот и тормознула.
6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение;
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло);
ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил (Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.), и предупреждает о предстоящей смене сигналов.
И так как на перекрёстке нет аварийной ситуации которую следует предотвращать экстренным торможением, то следуя пункт 10.5 ПДД: водителю запрещено применять резкое торможение, если этого не требуется для предотвращения ДТП, дама становится нарушительницей ПДД а следовательно здесь здесь обоюдка. Вину водителя сзади да же рассматривать нет смысла.
Но молодая неопытная решила притормозить, а сзади едущий не соблюдал дистанцию.
Вдруг перед девушкой кто-то бы выскочил, тоже сзади идущий говорил был про сигналы?
Те, кто останавливаются "на мигнувший" - ссыкуны, провокаторы и нарушители.
Огонь, комментаторы!!
И повторю ещё раз для тех, кто в танке: речь не про остановившуюся даму, а про рега-проскакуна, который придавил педальку с прицелом проскочить на желтый, но не подфартило.