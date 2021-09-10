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Соблюдай дистанцию! Небольшое ДТП у светофора в Чувашии

Соблюдай дистанцию! Небольшое ДТП у светофора в Чувашии (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 сентября 2021 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   проспал торможение   
776
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Женщина за рулем ВАЗовской "десятки", увидев мигающий сигнал светофора, применила экстренное торможение. Следовавший позади водитель среагировать не успел.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   проспал торможение   
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24k
Vazari 3 часа назад
Посмотрел ролик, подставы не заметил. Автор-мужчинка из категории-свою вину не признаю никогда.
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22k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
Девушка не опытная, не знает что нельзя просто так экстренно тормозить. На зеленый она еще успевала, вот и надо было проезжать. А насчет самого случая, ДТП спровоцировало не резкое торможение, а не соблюдение дистанции! К тому же рег что, тормозить совсем не собирался? Водительница впереди на мигающий успевала, а во рег-то уже точно нет!
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27k
EvilHomer Час назад
У нее сзади "!" не просто так красуется. Рег виноват в любом случае. Дистанцию он реально не соблюдал, это доказывать не нужно. А то что применила экстренное торможение, может сказать, мне показалось кошка перебегала дорогу и доказывай было или нет.
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14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
на этом говне он бы и не успел оттормозится
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10k
Кыся 2 часа назад
Сам просрал торможение, сам на себя компромат выложил, ну значит, сам и оплатит все. Настоящий долбо*б!
А девушке вообще пофиг, скажет что кошку увидела, вот и тормознула.
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19k
Сергей Шишкин 2 часа назад
Пункт правил для тех кто их походу не знает.
6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение;
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло);
ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил (Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.), и предупреждает о предстоящей смене сигналов.
И так как на перекрёстке нет аварийной ситуации которую следует предотвращать экстренным торможением, то следуя пункт 10.5 ПДД: водителю запрещено применять резкое торможение, если этого не требуется для предотвращения ДТП, дама становится нарушительницей ПДД а следовательно здесь здесь обоюдка. Вину водителя сзади да же рассматривать нет смысла.
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Как говорил знакомый, "Был я в Чувашии, там чуваши САМИ! трамвай водят!"
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9k
Lev Asriev 3 часа назад
Я на месте этой барышни не стал бы тормозить только по одной причине. Потому что, вот такой мудак, не соблюдающий дистанцию может въехать.
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14
wr33 3 часа назад
Пункт 10.5 ПДД запрещает водителю «резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия».
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1k
Angelpro 3 часа назад
Да, моргающий зеленый сигнал все еще зеленый и вполне можно ехать.
Но молодая неопытная решила притормозить, а сзади едущий не соблюдал дистанцию.
Вдруг перед девушкой кто-то бы выскочил, тоже сзади идущий говорил был про сигналы?
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321
bobobo 3 часа назад
Так это автор сзади был.? Непонятно, у Вас дети то есть с такой реакцией? А если бы по зебре ребёнок шел? И уж если Бог не дал реакции, не висите у людей на хвосте.
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11k
Максим 3 часа назад
Вот откуда такие берутся? Сам прощелкал, сам виноват. На десятке восклицательный знак наклеен, 90% начинающий водитель с небольшим стажем и это первый автомобиль, который не жалко и который берут чтобы научиться ездить. На светофоре мигающий зелёный, в принципе надо бы убрать ногу с педали газа и быть готовым к неожиданным маневрам впереди идущего авто. Но нет, надо на хвосте посидеть, влететь в бампер, потом видео с регистратора выложить, что не он виноват, а подстава.
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39k
dima423 3 часа назад
как же меня бесят твари бьющие по тормозам на мигающий зеленый прямо перед светофором...
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