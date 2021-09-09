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Тайна "Теслы", найденной сгоревшей на замерзшем озере, раскрыта: владелец оказался мошенником

Тайна "Теслы", найденной сгоревшей на замерзшем озере, раскрыта: владелец оказался мошенником (3 фото)

Автор:
09 сентября 2021 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   Tesla   Tesla Model X   автомобили   мошенник   пожар   электромобиль   
1325
3
Еще в конце февраля 2019 года эта Tesla Model X была обнаружена сгоревшей дотла на замерзшем озере в Вермонте. Только спустя два года следствию удалось разгадать тайну загадочно сгоревшего электромобиля.

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Метки: #авто   Tesla   Tesla Model X   автомобили   мошенник   пожар   электромобиль   
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9k
Majul 3 часа назад
"...оказался мошенникАм"?
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5k
Свирепый Бамбр 54 минуты назад
Я херею с гуглопереводов!
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1k
DHC 2 часа назад
Всё встало на свои места. Я прям рад)
Побольше б статей как про Вишневского или Рязанского лесника, а не вот это вот...
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7k
Мариус 2 часа назад
Мне почему-то один эпизод фильма "премия Дарвина" вспомнился... хотя казалось бы к чему это я...
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