Тайна "Теслы", найденной сгоревшей на замерзшем озере, раскрыта: владелец оказался мошенником

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Еще в конце февраля 2019 года эта Tesla Model X была обнаружена сгоревшей дотла на замерзшем озере в Вермонте. Только спустя два года следствию удалось разгадать тайну загадочно сгоревшего электромобиля.
В феврале 2019 года на льду озера в штате Вермонт был обнаружен полностью сгоревший автомобиль Tesla. Тогда пожарная служба штата предположила, что владелец выезжал на рыбалку и въехал в камень, после чего машина загорелась. В 2019 году посчитали, что причиной пожара мог стать удар, который сильно повредил аккумулятор, но владельца найти так не могли.
Как удалось выяснить правоохранительным органам, сгоревший электрокар — это всего лишь часть нехитрой схемы мошенничества, которая пошла не так, как планировалось. В ходе расследования оказалось, что владельцем автомобиля является 32-летний Майкл Гонсалес, который за несколько лет приобрел пять электрокаров Tesla, внося первоначальный платеж, а последующие — с фиктивных счетов с недостаточной для списания суммой. Мошенник получал автомобили до того, как компания понимала, что последние платежи были отклонены. Три из пяти автомобилей он продал через интернет или дилерским центрам поддержанных машин, четвертую изъяли за неуплату, а пятую нашли на озере.
Как удалось выяснить правоохранительным органам, сгоревший электрокар — это всего лишь часть нехитрой схемы мошенничества, которая пошла не так, как планировалось. В ходе расследования оказалось, что владельцем автомобиля является 32-летний Майкл Гонсалес, который за несколько лет приобрел пять электрокаров Tesla, внося первоначальный платеж, а последующие — с фиктивных счетов с недостаточной для списания суммой. Мошенник получал автомобили до того, как компания понимала, что последние платежи были отклонены. Три из пяти автомобилей он продал через интернет или дилерским центрам поддержанных машин, четвертую изъяли за неуплату, а пятую нашли на озере.
Причиной поджога, по версии следствия, стало то, что он не совсем продумал аферу со страховкой — Гонсалес не учел, что у него имеются не все документы на автомобиль из-за частичной платы. Его страховое заявление было отклонено, после чего он решил избавиться от автомобиля. Майклу Гонсалесу предъявлены обвинения в хранении и продаже украденных автомобилей. По каждому пункту он может получить до десяти лет тюрьмы.
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